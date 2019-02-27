Hatayspor Galatasaray maçı heyecanı başladı. İstanbul'da oynanan ilk maçı 2-0 kazanan Galatasaray, rövanş müsabakasında her türlü galibiyet, beraberlik ve 1 farklı mağlubiyette turu geçen taraf olacak. Galatasaray ekibin gol bulması halinde Hatayspor, turu geçmek için 3 farklı galibiyete ihtiyaç duyacak. Peki Hatayspor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

HATAYSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Karşılaşma aSpor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

HATAY'DA ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HEYECANI

Ziraat Türkiye Kupası'nda aldığı sonuçlarla adını çeyrek finale yazdıran Hatayspor'un başarısı, Passolig kart satışlarına da yansıdı.

Yaklaşık bir ay önce 5 bin civarında olan bordo-beyazlı kulübün logosunu taşıyan Passolig kartlı taraftar sayısı, 15 bine yaklaştı.

Galatasaray ile yapılacak karşılaşmanın heyecanını yaşayan Hataylılar, dün satışa çıkan biletleri de kısa sürede tüketti.

Hatay'da esnaf olan Mehmet Deviren, AA muhabirine, çocukluğundan bu yana Hatayspor'u çok sevdiğini ve her zaman desteklediğini söyledi.

Kentte takımlarının Galatasaray ile yapacağı maçtan dolayı çok heyecanlı olduklarını aktaran Deviren, "Galatasaray'ın Hatay'a gelecek olmasından dolayı Passolig kart sayısı 15 bine yaklaştı. Galatasaray'ın Hatay'a gelecek olması bize büyük bir sevinç ve mutluluk yaşattı." diye konuştu.

Deviren, takımlarının turu atlayarak Ziraat Türkiye Kupası'nı almasını temenni etti.

Berber Cuma Karaahmetli de Galatasaray'ın Hatay'a gelecek olmasından dolayı şehirde ayrı bir hava estiğini dile getirdi.

Karaahmetli, yarın oynanacak Hatayspor-Galatasaray maçının karnaval havasında geçmesini dileyerek, galibiyet elde etmek istediklerini söyledi.

31 Asi Gençlik Taraftarlar Derneği Başkanı Songül Taşdelen ise takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği başarılar ve taraftarlarına yaşattığı mutluluklar için kulüp yönetimine, teknik heyete ve sporculara teşekkür etti.

Taşdelen, taraftarlar olarak yarın takımlarını sonuna kadar destekleyeceklerini belirtti.

Öte yandan, Hatayspor Kulübünden yapılan açıklamada, dün satışa sunulan Galatasaray maçı biletlerinin kısa süre içinde tükendiği belirterek, taraftarların gösterdiği ilgiye teşekkür edildi.

GALATASARAY'DA ÖNEMLİ EKSİKLİKLER

Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Martin Linnes, Mbaye Diagne ve Fernando Reges, Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekibin, müsabakaya gençlerden ve Spor Toto Süper Lig'de az forma giyen futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkması bekleniyor.

25. YARI FİNAL HEYECANI

Galatasaray, Hatayspor'u elemesi durumunda bu kulvarda 25. kez yarı finale çıkacak.

Sarı-kırmızılılar, 1962'den beri düzenlenen organizasyonda daha önce 24 kez yarı final oynadı.

Tarihinde 22 kez finale çıkan Galatasaray, Türkiye Kupası'nı 17 kez ile en çok müzesine götüren takım konumunda.

KUPA İÇİN YOL

Kupaya 5. turdan dahil olan Galatasaray, bu etapta TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü'nü, son 16 turunda ise Spor Toto 1. Lig temsilcisi Boluspor'u eleyerek çeyrek finale geldi.

Hatayspor ise 3. turdan başladığı kupada sırasıyla TFF 3. Lig takımı Esenler Erokspor ve TFF 2. Lig temsilcisi Fethiyespor'u eledi. Beşinci turda Spor Toto 1. Lig takımı Gençlerbirliği'ni saf dışı bırakan bordo-beyazlılar, son 16 turunda ise Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir'i kupanın dışına iterek adını çeyrek finale yazdırdı.