Hatayspor maçında Beşiktaş'ın başında Serdar Topraktepe olacak
Beşiktaş'ı Hatayspor ile oynayacağı maça Serdar Topraktepe yönetiminde hazırlanacak. U19 Takımı ile Antalya'da kampta bulunan Topraktepe, takımı çalıştırmak için İstanbul'a geldi.
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Giriş: 22.12.2023 - 15:17 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:26
Beşiktaş, Hatayspor ile oynayacağı maça Serdar Topraktepe yönetiminde hazırlanacak.
U19 Takımı ile Antalya'da kampta bulunan Topraktepe, takımı çalıştırmak için İstanbul'a geldi.
Topraktepe'nin yeni hoca gelene kadar takımın başında olması bekleniyor.