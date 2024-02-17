Trendyol Süper Lig 26'ncı hafta heyecanı Hatayspor- Sivasspor maçı ile sürüyor. Hatayspor bu sezon ligde oynadığı 25 karşılaşmada 31 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü. Oynadığı karşılaşmalarda 29 gol atan Sivasspor ise kalesinde yediği 35 gole engel olamadı. Kritik mücadele öncesinde alt sıralarda bulunan Hatayspor, üç puanı hanesine yazdırıp nefes almak istiyor. Peki, Hatayspor- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sizler için bilgileri haberimizde derledik.