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        Haberler Spor Futbol Hatayspor- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Hatayspor- Sivasspor muhtemel 11'ler - Futbol Haberleri

        Hatayspor- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Hatayspor ile Sivasspor karşı karşıya gelecek. Mersin'de oynanacak karşılaşmayı Ümit Öztürk yönetecek. Sporseverler Hatayspor- Sivasspor maçına dair detayları araştırıyor. İşte, Hatayspor- Sivasspor maç tarihi, saati ve muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.02.2024 - 11:30 Güncelleme: 17.02.2024 - 11:30
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        Trendyol Süper Lig 26'ncı hafta heyecanı Hatayspor- Sivasspor maçı ile sürüyor. Hatayspor bu sezon ligde oynadığı 25 karşılaşmada 31 gol atarken, kalesinde 34 gol gördü. Oynadığı karşılaşmalarda 29 gol atan Sivasspor ise kalesinde yediği 35 gole engel olamadı. Kritik mücadele öncesinde alt sıralarda bulunan Hatayspor, üç puanı hanesine yazdırıp nefes almak istiyor. Peki, Hatayspor- Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Sizler için bilgileri haberimizde derledik.

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        HATAYSPOR- SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

        Hatayspor- Sivasspor karşılaşması 17 Şubat Cumartesi (bugün) saat 16.00’da başlayacak.

        Mersin’de oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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        HATAYSPOR- SİVASSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

        Zorlu müsabakanın muhtemel 11''leri belli oldu.

        Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Burak, Cemali, Massanga, Boudjemaa, Rui Pedro, Dele-Bashiru, Rivas, Halil

        Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Caner, Appindangoye, Poungouras, Uğur, Bartuğ, M.Caktas, Chariris, N'Jie, Manaj

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        LİG'DEKİ DURUMLARI

        Hatayspor, oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet 2 mağlubiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Geride kalan 25 haftada 28 puan toplayan Hatayspor, ligde 14. sırada bulunuyor.

        Sivasspor ise bu sezon oynadığı 25 karşılaşmada 8 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Haftaya topladığı 33 puanla 9. sırada giren Sivasspor 29 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü.

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız

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