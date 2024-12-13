Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Hatice Aslan: Astrolojiye başvurmam - Magazin haberleri

        Hatice Aslan: Astrolojiye başvurmam

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'nda 'Nevra' karakterine hayat veren Hatice Aslan, proje seçerken dikkat ettiği şeyleri anlattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 23:32 Güncelleme: 13.12.2024 - 23:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Astrolojiye başvurmam"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 'Nevra'sı Hatice Aslan, bir AVM'de görüntülendi.

        Basın mensuplarıyla sohbet eden Hatice Aslan, proje seçerken dikkat ettiği şeylerden bahsetti. Hatice Aslan; "Genelde şanslıyım ben proje konusunda. İyi bir kadro ve iyi bir yapım şirketine düşüyorum. Astrolojiye başvurmam. Bilimden uzaklaşamamak en doğru çözüm. Ayakları yere basan şeyleri tercih ediyorum" diyerek güldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hatice aslan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        Bakan Fidan: YPG kendini feshetmek zorunda
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        İstanbul derbisini Kasımpaşa kazandı!
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        ABD ile Almanya güçlerini birleştiriyor
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        Bıçaklı 'gasp' girişimi kamerada
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        İddia: ABD'den Ukrayna'ya büyük silah sevkiyatı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        "Sezon sonunda mutlaka şampiyon olacağız"
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        Dünya Kupası yolunda rakiplerimiz belli oldu
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        SSB Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün: Savunmada sessiz ve derinden gelen projelerimiz var
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Hafta sonu havası! Sıcaklıklar 10 derecenin altında
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Google'a 2.6 milyar TL rekabet cezası
        Gözaltına alındı
        Gözaltına alındı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        Dünyaca ünlü markanın milyonlarca termosu geri çağrıldı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        ABD Dışişleri Bakanı Ankara'da
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Altın, dolar ve borsada 2025 tahmini ne?
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        Turp gibi deyimi boşuna söylenmemiş!
        En güçlü kadınlar
        En güçlü kadınlar