Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Objektife Takılanlar Hatice Aslan'dan açıklamalar - Magazin haberleri

        Hatice Aslan'dan açıklamalar

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'da 'Nevra' karakterine hayat veren Hatice Aslan, Demet Evgar'ın sette huzursuzluk çıkardığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi. Aslan; "Öyle bir şey yok. Her şey muhteşem gidiyor. Görünen köy kılavuz istemez" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.11.2024 - 08:22 Güncelleme: 07.11.2024 - 09:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hatice Aslan, Esra Erol, Özge Ulusoy, Çağla Şıkel ve Zeynep Turan gibi ünlü isimler, katıldıkları bir defilede objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatice Aslan, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' aldı dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

        Hatice Aslan; "Her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. Çekimler devam ediyor. Her bölümde bir sürpriz oyuncu katılıyor. Ben de senaryoyu her okuduğumda eğlenerek sete geliyorum" dedi.

        2

        "ÖYLE BİR ŞEY YOK"

        Hatice Aslan, ayrıca meslektaşı Demet Evgar'ın sette olay çıkardığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi; "Her şey ortada... Öyle bir şey yok. Her şey muhteşem gidiyor. Görünen köy kılavuz istemez. Öyle yazıldığı gibi bir durum yok."

        3

        "90'LAR DAHA FARKLIYDI"

        Defileye katılanlar arasında yer alan Çağla Şıkel, Yapay zekâyla ilgili sorulara; "Yakında podyumda görürüz bence" diye yanıt veren Şıkel, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu dönemde modellik yapan arkadaşlar tadını çıkartsın, biz çok güzel zamanlarda yaptık. 90’lar daha farklıydı.

        4

        Çağla Şıkel, astronomiyle arasının iyi olup olmadığı sorulduğunda ise sadece burcunu bildiğini ve pek ilgisi olmadığını söyledi. Şıkel'e, astrologlara göre bu yılın evlilik yılı olacağı söylendiğinde ise manken, Zeynep Turan’ın kendisine 5 yıldır aynı şeyden bahsettiğini ifade etti.

        #hatice aslan
        #demet evgar
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Anne, ağabey, amca ve itirafçı hakim karşısında!
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Trump'ın zaferi dünya basınında
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Elon Musk, Trump'ın başkanlığından nasıl faydalanabilir?
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Salıncak eyaletleri Trump salladı
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        Erdoğan, Trump ile telefonda görüştü
        "Bunu mu tartışacağız?"
        "Bunu mu tartışacağız?"
        2024 en sıcak yıl oldu!
        2024 en sıcak yıl oldu!
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        Tuzla'da dehşete düşüren görüntü
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        F.Bahçe ve G.Saray'dan hakem anlaşması polemiği!
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Alman hükümetinde anlaşmazlık
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Kanada, TikTok'un ticari faaliyetlerini yasakladı
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        Kartal, Avrupa'da 2 golle uçtu!
        "Herkes yerine geçince!"
        "Herkes yerine geçince!"
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Denizli: Semih çizgi oyuncusu değil!
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Netanyahu ile Trump "İran'ı" görüştü
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Rusya: ABD'nin yeni yönetimiyle çalışacağız
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        Trump, borsayı nasıl etkileyecek?
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        ABD borsalarında Trump coşkusu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        Trafik sigortasında yüzde 5 sorunu
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik
        İşte Trump'a seçimi kazandıran 10 grafik