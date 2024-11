Hatice Aslan'dan açıklamalar

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Hatice Aslan, Esra Erol, Özge Ulusoy, Çağla Şıkel ve Zeynep Turan gibi ünlü isimler, katıldıkları bir defilede objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hatice Aslan, oyuncu kadrosunda yer aldığı 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' aldı dizi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Hatice Aslan; "Her şey yolunda. Çok güzel gidiyor. Çekimler devam ediyor. Her bölümde bir sürpriz oyuncu katılıyor. Ben de senaryoyu her okuduğumda eğlenerek sete geliyorum" dedi.