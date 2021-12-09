"ÖZÜR DİLEDİ VE BARIŞTIK"

Tolgahan Sayışman'ın özür dilemesinin ardından barıştıklarını dile getiren Hatice Aslan, "Mühim olan onun hata olduğunu görebilmek ve bir daha yapmamak. Nitekim öyle oldu. Dava açmadım. 'İki bölüm uzak sahneler yazalım, ne olur ne olmaz.' dedim. Sonuçta Tolgahan benim çocuğum sayılır. Kendiyle ilgili bir sıkıntısı vardı, benimle ilgili değil." açıklamasını yaptı.