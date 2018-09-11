Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı

11.09.2018 - 08:54 | Güncelleme:

39 yaşındaki Hatice, son dönemde sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarla gündeme geliyor. Yaz mevsiminin bitmesiyle beraber şarkıcı Hatice, soluğu spor salonunda aldı. Hatice, bacaklarını duvara sıfır şekilde esneterek yaptığı hareketle profesyonel sporculara taş çıkarttı

  • 1 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    1 | 40

    Şarkıcı Hatice, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

  • 2 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    2 | 40

    SOLUĞU SPOR SALONUNDA ALDI

    Sporcu kişiliğiyle ve fit vücuduyla sık sık gündeme gelen şarkıcı Hatice, yaz mevsiminin bitmesinin ardından soluğu spor salonunda aldı.

  • 3 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    3 | 40

    Spor yaptığı anı Instagram'dan takipçileriyle paylaşan Hatice, yaptığı hareket ile vücudunun esnekliğini takipçilerine kanıtladı.

  • 4 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    4 | 40

    BİNLERCE BEĞENİ ALDI

    Bacaklarını duvara sıfır şekilde esneterek yapılması zor bir hareketi gerçekleştiren Hatice'nin paylaşımı,  binlerce kişi tarafından beğenildi. 

  • 5 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    5 | 40

    İşte o paylaşım:

  • 6 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    6 | 40
  • 7 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    7 | 40
  • 8 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    8 | 40
  • 9 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    9 | 40
  • 10 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    10 | 40
  • 11 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    11 | 40
  • 12 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    12 | 40
  • 13 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    13 | 40
  • 14 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    14 | 40
  • 15 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    15 | 40
  • 16 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    16 | 40
  • 17 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    17 | 40
  • 18 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    18 | 40
  • 19 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    19 | 40
  • 20 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    20 | 40
  • 21 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    21 | 40
  • 22 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    22 | 40
  • 23 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 40
  • 24 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 40
  • 25 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    25 | 40
  • 26 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    26 | 40
  • 27 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    27 | 40
  • 28 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    28 | 40
  • 29 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    29 | 40
  • 30 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    30 | 40
  • 31 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    31 | 40
  • 32 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    32 | 40
  • 33 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    33 | 40
  • 34 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    34 | 40
  • 35 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    35 | 40
  • 36 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    36 | 40
  • 37 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    37 | 40
  • 38 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    38 | 40
  • 39 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    39 | 40
  • 40 Hatice'nin bacak hareketi takipçilerini şaşırttı! Şarkıcı Hatice kimdir? - Magazin haberleri
    40 | 40

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.