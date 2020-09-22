Hatice'nin katilinden 2 iğrenç itiraf!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. Sayfa
ABONE OL

Hatice'nin katilinden 2 iğrenç itiraf!

Konya’da 8 yıl önce iple boğularak öldürülen Hatice Çiftçi'nin (13) katil zanlısı Veli K.'dan, İzmir’de karıştığı bir kavga sonrasında alınan kan örneği, Hatice'nin tırnaklarından alınan kan örneğiyle uyuşmuş ve tutuklanmıştı. Katil zanlısı Veli K., sorgusunda 5 yıl önce iki kadına da tecavüz ettiğini itiraf etti

Hatice Çiftçi cinayeti
HABERTURK.COM

Zafer Samancı'nın haberine göre Konya'nın Akşehir ilçesinde, 2012 yılının aralık ayında, o dönem 13 yaşında olan ortaokul 8. Sınıf öğrencisi Hatice Çiftçi, kurs için gittiği etüt merkezinden çıktıktan sonra kaybolmuş ve 4 gün sonra Akşehir'e 8 kilometre uzaklıktaki bir meyve bahçesinde iple boğulmuş halde bulunmuştu.

KATİL ZANLISI EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASI ÇIKTI

O dönemde polis yaptığı cinayet soruşturmasında 600 kişiden kan örneği aldı. Ancak alınan örnek Hatice Çiftçi'nin üzerinden ve boğulduğu ipte kalıp eşleştirilen kan örneğiyle uyuşmadı. Katil zanlısına da ulaşılamadı.

Bu olaydan 8 yıl sonra İzmir'de bir kavgaya karışan evli ve 2 çocuk babası 38 yaşındaki Veli K.'dan alınan kan örnekleri, Hatice'nin üzerinden alınan örneklerle eşleşti. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Veli K. gözaltına alındı.

"ÇANTAMIN İPİYLE BOĞUP ATTIM"

İzmir’den Konya'nın Akşehir ilçesine getirilen zanlı burada yapılan sorgusunda olayı soğukkanlılıkla anlattı. Hatice'yi, olaydan 4 gün önce etüt merkezinden çıkarken gördüğünü ve yağmur yağdığı için evine bırakma teklifinde bulunarak otomobiline aldığını söyleyen Veli K., "Olay günü de Hatice’yi yine etüt merkezinin önünde gördüm. Evine bırakmayı teklif ettim. Kabul etmedi. İkna edip arabaya aldım.

Alkol alıyordum. Ona da teklif ettim içmedi. Zorla içirdim. Issız bir köy yoluna girdim. Arabayı kenara çekip onunla birlikte olmak istedim. Onu da kabul etmedi. Zorla birlikte olmaya çalıştım. Ağladı. Uzun süre susmadı. Asker tipi çantamın ipiyle boğdum. Cesedini de yolun karşısındaki bahçenin içerisine bıraktım" dediği öğrenildi.

2 TECAVÜZÜ DAHA İTİRAF ETTİ

Veli K.'nın, 2007'de Antalya'da yaşarken 17 yaşındaki bir kıza tecavüz ettiği ve İzmir'e kaçtığı, daha sonra Akşehir'e gelip sanayide işçi olarak çalışmaya başladığını itiraf ettiği öğrenildi. 2012'de Hatice'ye cinsel istismarda bulunup öldüren ve olay sonrası Antalya'ya kaçan zanlının, bu olaydan bir yıl sonra da başka bir kadına tecavüz edip İzmir’e kaçtığını itiraf ettiği öğrenildi. Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CHP'li Faik Öztrak ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop Berberoğlu'nu görüşecek - Haberler
GÜNDEMÖztrak, Şentop ile görüşecek
Son dakika haberi... Taksim'deki takipte 'pes' dedirten savunma!
GÜNDEMTaksim'deki takipte 'pes' dedirten savunma!
Kardeşini öldüren abla cinayeti anlattı! 2 saat süren dehşet!
GÜNDEMKardeşini öldüren abla cinayeti anlattı! 2 saat süren ...
Meteoroloji'den son dakika! Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu için önemli uyarı! Kuvvetli sağanak - Hava durumu
GÜNDEMMeteoroloji açıkladı! O illere önemli uyarı
Adana'da DEAŞ'a şafak operasyonu: 5 şüpheli yakalandı
GÜNDEMAdana'da DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
İstanbul'da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMİstanbul'da otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı
Bakan Koca'dan Ankara'daki olaya tepki: "Şiddetin ihtimali bile olmamalı"
GÜNDEMSağlık Bakanı Koca: Şiddetin ihtimali bile olmamalı
Adana'da iki tabancayla yakalanan şüpheli: "Koruma amaçlı taşıyorum"
GÜNDEMİki tabancayla yakalanan şüpheliden tuhaf savunma
Mersin'de kovan taşıyan kamyonet devrildi, yola saçılan arılar korkuttu
GÜNDEMKaza nedeniyle kovandan yola saçılan arılar korkuttu
İzmir'de otluk alanda korkutan yangın: 1 şüpheli gözaltında
GÜNDEMİzmir'de korkutan yangın: 1 gözaltı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X