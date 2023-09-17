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        Haberler Dünya Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!

        İtalya Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Frecce Tricolori"ne ait uçak düştü: 1 çocuk hayatını kaybetti

        İtalya Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle uçuş gerçekleştiren akrobasi timi "Frecce Tricolori"ne ait bir uçak, kalkışı sırasında henüz bilinmeyen bir sebeple düştü, bir çocuk hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 10:09 Güncelleme: 17.09.2023 - 10:19
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        Hava akrobasi uçağı düştü: 1 çocuk öldü!
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        İtalya Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi "Frecce Tricolori"ne ait bir uçak, Torino Caselle Havalimanı'ndan kalkışı sırasında henüz bilinmeyen sebeple düşerken, uçağın düştüğü yerde bulunan 1 çocuk hayatını kaybetti.

        İtalya Hava Kuvvetlerinin 100. kuruluş yıl dönümü nedeniyle yıl boyunca İtalyan şehirleri üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştiren akrobasi timi "Frecce Tricolori"nin bir uçağı, Vercelli ve Collegno beldelerindeki gösterileri öncesindeki prova uçuşu için Torino Caselle Havalimanı'ndan kalkış yaptığı sırada kaza kırıma uğradı.

        PİLOT KURTULDU

        Akşam üstü saatlerinde prova uçuşu için beşerli iki kol halinde kalkış yapan "Frecce Tricolori" timinden uçak, kalkış sırasında irtifa kaybederek düştü. Uçağın pilotu, fırlatma koltuğu sayesinde uçaktan atlayarak kurtuldu.

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        İtalyan basınındaki haberlerde, pilotun hafif şekilde yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

        Uçağın düştüğü sırada olay yerinde bulunan 2 çocuklu 4 kişilik aileden, 5 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybettiği, ailenin geri kalanının ise yaralı halde hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

        İtalyan basınında, uçağın düşüş anına ilişkin amatör çekim görüntüleri de paylaşıldı.

        Kazanın ardından Frecce Tricolori'nin tüm gösteri uçuşları askıya alınırken, Caselle Havalimanı da geçici olarak hava ulaşımına kapatıldı.

        İtalyan Aermacchi yapımı MB-339 model uçakları kullanan Frecce Tricolori akrobasi timi, uçuşlarını genellikle 10 uçakla icra ediyor.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #italya
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