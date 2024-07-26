AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, sabah yerel gök gürültülü sağanağın görüldüğü kentte 25 derecelerde seyreden hava sıcaklığının, öğle saatlerinde 29 derece civarına çıkması bekleniyor.

NEM YÜZDE 65-95 ARASINDA OLACAK

İstanbul'da sıcaklığın akşam saatlerinde 27, gece ise 25 derece olması bekleniyor. Kentte nem oranının ise yüzde 65-95 arasında olacağı tahmin ediliyor.

CUMARTESİ İÇİN UYARI GELDİ

AKOM, yarın ise kent genelinde gök gürültü sağanak yağış beklendiği uyarısında bulundu. İstanbul'da metrekareye 3-10 kilogram yağış beklendiği bildirildi.

YAĞIŞ DÜN AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak geçişleri başlamış; yarın akşama kadar süreceği, yağışların da yerel kuvvetli olacağı belirtilmişti.