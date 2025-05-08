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        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!

        Bugün, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerimizde kuvvetli olmak üzere 6 bölgede sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Ege ve Akdeniz'de toz taşınımı uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 07:01 Güncelleme: 08.05.2025 - 07:01
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        Meteoroloji'den flaş uyarı! 6 bölgede sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Sakarya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Karaman, Çankırı, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İÇ ANADOLU VE KARADENİZ'DE KUVVETLİ YAĞIŞ

        Yağışların, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

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        SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

        İÇ EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

        Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

        ANKARA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu

        İZMİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        BURSA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        BALIKESİR: 31, Parçalı ve çok bulutlu

        EDİRNE: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        KIRKLARELİ: 27, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        MANİSA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        ANTALYA: 24, İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

        BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu

        AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

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        SAMSUN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

        TRABZON: 21, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ARTVİN: 20, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 19, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 17, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 29, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 17, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DİYARBAKIR: 31, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        MARDİN: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

        SİİRT: 27, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 32, Parçalı bulutlu açık

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