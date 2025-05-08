Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu ile Kırklareli, Edirne, Sakarya, Kahramanmaraş, Kırşehir, Karaman, Çankırı, Adıyaman, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Çorum, Amasya ve Tokat çevreleri ile Samsun'un ve Ordu'nun iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güney Ege ve Batı Akdeniz’de toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney ve İç Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu şöyle:

ANKARA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL: 25, Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR: 31, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 29, Parçalı ve çok bulutlu

BURSA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

BALIKESİR: 31, Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE: 29, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 27, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

REKLAM

A.KARAHİSAR: 26, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

DENİZLİ: 32, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MANİSA: 33, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 29, Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA: 24, İç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 28, Parçalı ve çok bulutlu

HATAY: 28, Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR: 29, Parçalı ve çok bulutlu

KONYA: 27, Parçalı ve çok bulutlu

BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 20, Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA: 29, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

REKLAM

SAMSUN: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor

TRABZON: 21, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN: 20, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 19, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 17, Yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 29, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN: 17, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR: 31, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 30, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

MARDİN: 29, Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

SİİRT: 27, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 32, Parçalı bulutlu açık