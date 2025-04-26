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        Haberler Gündem 3. Sayfa Hava durumu İstanbul: Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!

        Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün; 7 bölgemizde de sağanak bekleniyor. Yağışın özellikle öğle saatlerinde başlayacağına dikkat çekiliyor. Hava sıcaklığının, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da; 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. İşte illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2025 - 07:06 Güncelleme: 26.04.2025 - 07:06
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        Meteoroloji'den kritik uyarı! Bu saatlere dikkat! Her yerde sağanak!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyıları ile G. Antep. Kilis ve Şanlıurfa çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AKDENİZ VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

        Yağışların, Göller yöresi ile Antalya, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Tokat ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve sis olayı bekleniyor.

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        MARMARA'DA SICAKLIK ARTIYOR, RÜZGAR ORTA KUVVETTE

        Hava sıcaklığının, Marmara, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'da 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 20, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İZMİR: 24, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 22, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURSA: 21, Öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

        BALIKESİR: 23, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        EDİRNE: 26, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAKARYA: 22, Öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        A.KARAHİSAR: 19, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 22, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 20, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor

        BURDUR: 20, Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor

        HATAY: 22, Çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        ESKİŞEHİR: 20, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİVAS: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 21, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 14, Parçalı ve çok bulutlu

        KARABÜK: 22, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 16, Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        AMASYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        TRABZON: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        RİZE: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ERZURUM: 17, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADIYAMAN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        DİYARBAKIR: 26, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 22, Parçalı ve çok bulutlu

        MARDİN: 23, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 26, Parçalı ve çok bulutlu

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