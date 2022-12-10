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Marmara için 'tam fırtına' uyarısı! 100 km hızla esecek!

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için akşam saatlerinden itibaren "tam fırtına" uyarısında bulundu. İstanbul'un Avrupa yakasında ve Marmara'da birçok kentte rüzgarın hızının 80-100 km'yi bulacağı uyarısı yapılırken, Bursa'da beklenen sağanak yağış için "turuncu" uyarıda bulunuldu

Hava durumu İstanbul | Meteoroloji'den Marmara için 'tam fırtına' uyarısı! 100 km hızla esecek! -Son dakika haberleri
Marmara için 'tam fırtına' uyarısı! 100 km hızla esecek!
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AA

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Yalova'da fırtına bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK

AA'da yer alan habere göre rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney yönlerden fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), Edirne ve Kırklareli çevreleri, Tekirdağ'ın doğusu ve İstanbul'un Avrupa Yakası'nda zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

AĞAÇ DEVRİLMESİNE KARŞI DİKKAT UYARISI

Fırtına nedeniyle ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BURSA İÇİN "TURUNCU" UYARI YAPILDI

İHA'da yer alan habere göre bu akşam saat 18.00'dan başlayıp yarın gece saat 23.59'a kadar sürmesi beklenen uyarı da şu ifadelere yer verildi: "Güney yönlerden (Lodos) fırtına ve kuvvetli fırtına (50-80 km/saat), zaman zaman hamleli olarak tam fırtına (80-100 km/saat) bekleniyor! Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

BURSA-İSTANBUL DENİZ OTOBÜSLERİ İPTAL EDİLDİ

AA'da yer alan habere göre Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sayfasından yapılan duyuruya göre, Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hattında 15.00, 16.45 ve 19.15 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) hattında 16.30, 18.00 ve 19.30 saatlerindeki seferler de iptal edildi.

TRAKYA İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

DHA'da yer alan habere göre Trakya'da beklenen sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, yarın sabah saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olmasının tahmin edildiği bildirildi. Yetkililer, meydana gelebilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini kaydetti.

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