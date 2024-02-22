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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU: Meteoroloji açıkladı! Bu bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur var! - 22 Şubat Hava Durumu... Son dakika haberleri

        Meteoroloji açıkladı! Bu bölgelerde yağmur ve karla karışık yağmur var!

        Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminine göre; Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Güneydoğu Anadolu sağanak yağmurlu, Doğu Anadolu Bölgesi ise karla karışık yağmurlu olacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 07:25 Güncelleme: 22.02.2024 - 07:25
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        Yağmur ve karla karışık yağmur var!
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        Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sinop çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu’nun kuzeydoğusunun ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

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        İstanbul

        Güneşli 14°

        Ankara

        Güneşli 11°

        İzmir

        Güneşli 17°

        Antalya

        Parçalı bulutlu 18°

        Trabzon

        Yağmurlu 11°

        Bursa

        Güneşli 13°

        Adana

        Kısmen Güneşli 20°

        Diyarbakır

        Yağmurlu 12°

        Gaziantep

        Kısmen Güneşli 12°

        Ağrı

        Yağmurlu

        ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

        Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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