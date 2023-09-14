Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Hava Durumu Hava durumu son dakika | Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak! - Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu haberleri

        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!

        Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre bugün, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Trabzon ile Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğusu, Hakkari'nin ise kuzeyinde sağanak bekleniyor. Hava sıcaklığının batı ve güney kıyılarımızda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında seyretmesi bekleniyor. Son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.09.2023 - 07:30 Güncelleme: 14.09.2023 - 08:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Meteoroloji açıkladı! 2 bölgede sağanak!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ve Trabzon ile Ağrı'nın güney, Van'ın kuzey ve doğu, Hakkari'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DOĞUDA SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ALTINDA

        Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, batı ve güney kıyılarımızda mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde, doğu kesimlerde normallerinin 1-3 derece altında, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

        REKLAM

        RÜZGARIN HIZI ORTA KUVVETTE

        Rüzgarın ise genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğusu ve Doğu Akdeniz'de güneyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esmesi bekleniyor. Meteoroloji tarafından bir uyarıda bulunulmadı.

        İLLERİMİZDE BEKLENEN HAVA DURUMU

        Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 25, Az bulutlu ve açık.

        İSTANBUL: 30, Parçalı ve az bulutlu.

        İZMİR: 31, Az bulutlu ve açık.

        KOCAELİ: 30, Az bulutlu açık.

        BURSA: 30, Az bulutlu açık.

        EDİRNE: 31, Parçalı ve az bulutlu.

        A.KARAHİSAR: 26, Az bulutlu ve açık.

        DENİZLİ: 33, Az bulutlu ve açık.

        MUĞLA: 34, Az bulutlu ve açık.

        ADANA: 35, Az bulutlu ve açık.

        ANTALYA: 35, Az bulutlu ve açık.

        HATAY: 33, Az bulutlu ve açık.

        MERSİN: 33, Az bulutlu ve açık.

        ESKİŞEHİR: 29, Az bulutlu ve açık.

        KONYA: 25, Az bulutlu ve açık.

        REKLAM

        SİVAS: 24, Az bulutlu ve açık.

        BOLU: 26, Az bulutlu.

        KASTAMONU: 26, Parçalı ve az bulutlu.

        SİNOP: 25, Parçalı ve az bulutlu.

        .png
        .png

        SAMSUN: 24, Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        ERZURUM: 22, Parçalı bulutlu.

        KARS: 19, Parçalı ve çok bulutlu.

        MALATYA: 27, Parçalı bulutlu.

        VAN: 21, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

        DİYARBAKIR: 33, Açık ve az bulutlu.

        GAZİANTEP: 32, Açık ve az bulutlu.

        SİİRT: 31, Açık ve az bulutlu.

        ŞANLIURFA: 31, Açık ve az bulutlu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #hava durumu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        Aynı tarlada, 30 yıl sonra babası gibi kardeşini öldürdü!
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        KKM'de zorunlu karşılık oranı yükseltildi
        Özgür Özel: Adayım
        Özgür Özel: Adayım
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        Libya'da yıkıcı sel: Binlerce kişi öldü!
        18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        18 yaşındaki genç kız eski sevgilisi tarafından öldürüldü
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Lüks yolcu gemisi kurtarılmayı bekliyor
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Rusya ve Ukrayna'ya yeni büyükelçiler atandı
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Avrupa Parlamentosu'nun 'Türkiye' raporuna Dışişleri'nden tepki
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Bakan Fidan'dan kritik açıklamalar
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Zonguldak'ta maden ocağında göçük!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        Eşini ameliyat edip ölümünden suçlu bulunan doktoru kaçırdı!
        "Kız arkadaşıma mesaj attın" tartışması dehşetle bitti!
        "Kız arkadaşıma mesaj attın" tartışması dehşetle bitti!
        İsmail Kür cinayetinde şoke eden detaylar
        İsmail Kür cinayetinde şoke eden detaylar
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Teknoloji şirketi halka açılıyor
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Meksika'daki 'uzaylı fosili' gündem oldu
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Kazancı'dan Halil ve Tadic itirafı!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        Fenerbahçe'de 6 numara düğümü çözülüyor!
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        İstanbul Havalimanı’na 4’ncü pist ve yeni terminal geliyor
        2 gece New York, iPhone cebinde!
        2 gece New York, iPhone cebinde!