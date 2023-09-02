Hava durumu son dakika | Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak uyarısı!

Hava durumu son dakika | Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak uyarısı!

Meteoroloji, Ankara ve İstanbul için saat verdi! 5 bölgede sağanak! Meteoroloji'den alınan son bilgelere göre bugün Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinde seyrediyor. Ankara'da, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve batı ilçelerinde, gece saatlerinde ise il genelinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. İstanbul'da ise sabah saatlerinde Anadolu Yakası'nın, öğleden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın kuzey ve doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bolu, Düzce, Sinop, Osmaniye, Kars ve Ardahan çevreleri ile Hatay kıyıları ve Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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İÇ EGE VE İÇ ANADOLU'DA KUVVETLİ SAĞANAK

Yağışların; öğleden sonra İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve İç Anadolu'nun güneybatısında, akşam ve gece saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 kg/m²) olması bekleniyor.

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HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİNDE

Hava sıcaklıklarının ülkemiz genelinde mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

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RÜZGARIN HIZI 60 KM'Yİ BULACAK

Rüzgarın kuzey kesimlerde kuzeyli, güney kesimlerde güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ve Kuzey Ege kıyıları ile yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE: 34, Parçalı bulutlu.

İSTANBUL: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu Yakasının, öğleden sonra kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BURSA: 31, Az bulutlu açık.

SAKARYA: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

A.KARAHİSAR: 26, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

DENİZLİ: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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İZMİR: 33, Parçalı yer yer çok bulutlu.

MUĞLA: 34, Parçalı yer yer çok bulutlu.

ADANA: 34, Parçalı bulutlu.

ANTALYA: 30, Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

HATAY: 31, Parçalı bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

MERSİN: 33, Parçalı bulutlu.

ANKARA: 31, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde güney ve batı ilçeleri gece saatlerinde il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra güney, akşam saatlerinde doğu ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra il genelinde, akşam saatlerinde kuzey ilçelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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SİVAS: 30, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra güney ilçeleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

BOLU: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KASTAMONU: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu.

SİNOP: 29, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

SAMSUN: 28, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON: 29, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

ERZURUM: 29, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

KARS: 29, Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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MALATYA: 36, Az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu.

VAN: 29, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 37, Parçalı ve az bulutlu.

SİİRT: 39, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 38, Az bulutlu ve açık.