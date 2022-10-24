Meteoroloji'den iyi haber! Çarşamba yaz gibi! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Yurt genelinde geçen hafta düşen sıcaklıkların ardından Meteoroloji'den bu hafta için iyi haber geldi. Bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının birçok yerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öğrenildi.

SICAKLIKLAR 20-30 DERECE ARASINDA Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini haritasına bakıldığında ise çarşamba günü dikkat çekti. 26 Ekim Çarşamba günü yurt genelinde yağış beklenmezken, sıcaklıkların 20 ile 30 derece arasında olduğu görüldü.