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Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak!

Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre hava sıcaklığı yurt genelinde artıyor ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Marmara'nın Trakya bölümü, Ege ve Akdeniz'de ise şiddetli sağanak yağış bekleniyor. İşte illerimizde tahmin edilen sıcaklıklar ve hava durumu

HAVA DURUMU! Son dakika... Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak! - Haberler
Meteoroloji'den önemli uyarı! 3 bölgede sağanak!
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HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGARIN HIZI 70 KM'YE ÇIKIYOR

Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI ÜLKE GENELİNDE ARTIYOR

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle:

ANKARA: 13, Parçalı ve az bulutlu.

İSTANBUL: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

İZMİR: 17, Çok bulutlu ve sağanak yağışlı.

KOCAELİ: 22, Parçalı, yer yer çok bulutlu.

BALIKESİR: 19, Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı ilçeleri sağanak yağışlı.

EDİRNE: 18, Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı.

MANİSA: 17, Çok bulutlu.

ADANA: 18, Az bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı.

HATAY: 14, Az bulutlu.

ISPARTA: 11, Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri sağanak yağışlı.

ESKİŞEHİR: 13, Parçalı ve az bulutlu.

KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 12, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 11, Parçalı bulutlu.

SAMSUN: 18, Parçalı bulutlu.

TRABZON: 18, Parçalı bulutlu.

RİZE: 16, Parçalı bulutlu.

ERZURUM: -4, Az bulutlu.

KARS: -4, Az bulutlu.

MALATYA: 6, Az bulutlu.

VAN: 2, Az bulutlu.

DİYARBAKIR: 9, Az bulutlu.

GAZİANTEP: 10, Az bulutlu.

SİİRT: 7, Az bulutlu.

ŞANLIURFA: 11, Az bulutlu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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