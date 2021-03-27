Meteoroloji'den önemli uyarı! 4 bölgede sağanak! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Ankara, Çankırı, Batman ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ RİSKİNE KARŞI UYARI

Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ oluşma riski bulunmaktadır.

SICAKLIK BATIDA ARTIYOR DOĞUDA DÜŞÜYOR

Hava sıcaklığının ülkemizin güney batı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Alınan son verilere göre illerimizde sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 7, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif kar yağışlı.

İSTANBUL: 11, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 16, Az bulutlu.

KOCAELİ: 12, Parçalı ve az bulutlu.

ÇANAKKALE: 16, Az bulutlu.

MANİSA: 15, Parçalı ve az bulutlu.

MUĞLA: 14, Az bulutlu.

ADANA: 17, Parçalı ve çok bulutlu.

ANTALYA: 18, Parçalı ve az bulutlu.

HATAY: 16, Parçalı ve çok bulutlu.

ESKİŞEHİR: 7, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

KONYA: 7, Parçalı ve az bulutlu.

BOLU: 4°, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı.

DÜZCE: 10, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

KASTAMONU: 5, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kar yağışlı.

ZONGULDAK: 10, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmurlu iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı.

SAMSUN: 11, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu.

TRABZON: 9, Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu.

ARTVİN: 2, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı.

KARS: -1, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.

ERZURUM: -1, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.

VAN: 2, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.

HAKKARİ: 3, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı.

DİYARBAKIR: 10, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

GAZİANTEP: 10, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

SİİRT: 6, Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu.

ŞANLIURFA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.