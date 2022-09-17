Meteoroloji'den uyarı! Çöl sıcağı! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun kuzeybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının; kuzey, iç ve batı kesimlerde artmaya devam etmesi, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

GÜNEYDEN HAFİF RÜZGAR

Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son hava tahminlerine göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 35, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 32, Parçalı ve az bulutlu.

İZMİR: 34, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 38, Parçalı ve az bulutlu.

EDİRNE: 34, Parçalı ve az bulutlu.

MANİSA: 37, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 35, Az bulutlu ve açık.

ANTALYA: 31, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 31, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 35, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 34, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 33, Parçalı ve az bulutlu.

KASTAMONU: 34, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 29, Parçalı ve az bulutlu.

SAMSUN: 32, Az bulutlu ve açık.

TRABZON: 30, Az bulutlu ve açık.

ARTVİN: 33, Az bulutlu ve açık.

ERZURUM: 28, Az bulutlu ve açık.

KARS: 28, Az bulutlu ve açık.

MALATYA: 34, Az bulutlu ve açık.

VAN: 26, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 37, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık.

ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu ve açık.