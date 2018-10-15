Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki askerler hakkında FETÖ operasyonu başlatıldı.

FETÖ'nün mahrem imamlar ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullandığı, ankesörlü telefonlar ile kontörlü, büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 33 üsteğmen, 3 teğmen olmak üzere 9'u pilot toplam 36 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Ankara ve 17 ilde devam ediyor.

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