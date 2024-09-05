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        Haberler Bilgi Yaşam Hava Muhalefeti filmi oyuncu kadrosu: Hava Muhalefeti konusu nedir, oyuncuları kimler, ne zaman çekildi?

        Hava Muhalefeti filmi oyuncu kadrosu: Hava Muhalefeti konusu nedir?

        Ali Sunal ile Doğa Rutkay'ın başrollerini paylaştığı 'Hava Muhalefeti' filmi 5 Eylül Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Senaryosu 'Güldür Güldür Show'un yaratıcı ekibinden olan Murat Kepez, Eray Akyamaner, Uğur Güvercin ve Ayberk Sak tarafından kaleme alınan film, 2023 yılında vizyona girdi. İşte Hava Muhalefeti filmi oyuncu kadrosu ve konusu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.09.2024 - 18:36 Güncelleme: 05.09.2024 - 20:55
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        Hava Muhalefeti filmi beyaz perdenin ardından bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Yönetmenliğini Murat Kepez'in üstlendiği film, BKM imzası taşımaktadır. İlgi çekici senaryosu ve başarılı oyuncu kadrosu ile Hava Muhalefeti filmi komedi türünde bir yapımdır. Peki, Hava Muhalefeti konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte detaylar...

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        HAVA MUHALEFETİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

        Hava Muhalefeti, bir hafta sonu kaçamağı yapmak için bindikleri uçakta kendilerini beklenmedik olayların içinde bulan Cemil ve Gözde'nin hikayesini konu ediyor. Milletvekili adayı olan Cemil Yıldırım, sevgilisi Gözde ile güzel bir hafta sonu kaçamağı planlar. Ancak küçük bir kaçamak olarak düşündükleri tatilleri, Bodrum uçağındaki yerlerini almalarıyla eğlenceli bir yolculuğa dönüşür. Hem Cemil ve Gözde, hem de uçaktaki diğer yolcular, kendilerini bekleyen sürprizden habersisz kahkaha dolu bir yolculuğa başlar.

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        HAVA MUHALEFETİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

        Doğa Rutkay

        Ali Sunal

        Ege Kökenli

        Burak Hakkı

        Ali Yoğurtçuoğlu

        Aziz Aslan

        Kemal Uçar

        Kerem Atabeyoğlu

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