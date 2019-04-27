Isınmayla birlikte plankton sayısının da arttığına işaret eden Küçüksezgin, planktonların İzmir Körfezi'nin bazı noktalarında renkli olarak görüldüğünü kaydetti.

Bunun korkulacak bir durum olmadığını dile getiren Prof. Dr. Küçüksezgin, "Herhangi bir deniz kirliliği söz konusu değil. Rengi de dönem dönem değişebilir. Bazısı yeşilimsi, bazısı kiremit rengi, bazen de sarı olabilir. Bahar aylarının özelliği. Özellikle kapalı koy ve körfezlerde çok sık görülebilir." diye konuştu.



"ÇOK KISA ZAMANDA YOK OLACAKLAR"

Planktonların zehirli olmadığına işaret eden Küçüksezgin, "Bununla beslenen deniz canlıları mevcut. Çok kısa zamanda da yok olacaklardır." dedi.

Öte yandan, deniz kıyısında planktonları gören bazı vatandaşların denizin kirlendiğini düşünerek belediye ekiplerini aradığı öğrenildi.