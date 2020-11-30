Tüm dünyadaki etkileri devam eden koronavirüs ile ilgili yeni önlemler bu akşam itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Konuyla ilgili olarak en çok merak edilen konulardan biri de havalimanları. Peki Havalimanları kapatılıyor mu, uçuşlar erteleniyor mu?

HAVALİMANLARI KAPANACAK MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklayacağı koronavirüs önlemlerine dönük detaylar İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle kamuoyuyla paylaşılacak. Bunlar içinde havalimanlarının durumu da belli olacak.

Buna göre yeni kısıtlamalar doğrultusunda havalimanlarının kapatılıp kapatılmayacağına ilişkin karar açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak...