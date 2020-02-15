Bu hafta BİM, A101 ve ŞOK'ta ne var?

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ),dünyada çok sayıda ülkede başarıyla uygulanan “sessiz havalimanı” projesini başlatıyor. Buna göre havalimanlarında anons sayısı ve kirliliği azaltılacak. Gerekli görülenler dışında anons yapılmayacak. Uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacak ve yolcular “sessizce” yönlendirilecek.

“Sessiz havalimanı”, bir süredir dünyada değişik ülkelerde uygulanıyor. Başta Londra olmak üzere Helsinki, Barselona, Sydney, Münih, Dubai, Hong Kong, ve Singapur gibi havalimanlarında uygulamanın başarılı sonuçlar verdiği biliniyor.

ÜLKE UYGULAMALARI

Peki, ülkelere göre ne tür özellikler öne çıkıyor? Londra Havalimanı’nda, anonslar yalnızca acil durumlar ve kötü hava koşulları için yapılıyor. Son çağrı ya da boarding anonsları yapılmıyor. Helsinki Havalimanı’nda anonslar yalnızca gatelerde (kapılarda) yapılıyor. Barcelona’s El Prat Havalimanı’nda acil durum dışında son çağrı ya da boarding anonsları yapılmıyor.

Cape Town Uluslarası Havalimanı’nda iç hatlarda anons mikrofonlarının kapatıldığı, dış hatlarda kapılarda mikrofonların yalnızca sınırlı kullanımına izin verildiği belirtiliyor.

TAV UYGULUYOR

Türkiye’de, TAV işlettiği terminallerde (örneğin kapatılan Atatürk Havalimanı’nda) “Sessiz Havalimanı” uygulamasını yaşama geçirmişti. Kara tarafında anonslar kapatıldı; hava tarafında her uçuş için sadece bir kez olmak üzere “last call” ve “wait in lounge” anonslarına izin veriliyor.

DHMİ TERMİNALLERİ DE GEÇİYOR

DHMİ de “sessiz havalimanı” uygulamasını başlatıyor. DHMİ’nin kontrolünde bulunan ve özel sektör eliyle gerçekleştirilen havalimanlarında ve alanlarında uygulanacak. Buna göre boarding, son çağrı gibi anonslar azaltılacak. Gürültü kirliliği önlenecek. Gerekli görülenler dışında anons yapılmayacak. Uçuş bilgi ekranları ile görsel iletişim sağlanacak. Yolcular, bu yolla “sessizce” yönlendirilecek.