Havant & Waterlooville - Aldershot maçı istatistikleri

İngiltere Ulusal Lig heyecanı devam ediyor. Havant & Waterlooville, 05 Eylül 2018 Çarşamba günü Aldershot takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:45. 6 puanlı Havant & Waterlooville 21. sırada bulunuyor, Aldershot 7 puana sahip ve 20. sırada. Havant & Waterlooville, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Aldershot son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 459. İddaa'da Havant & Waterlooville kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Aldershot kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Havant & Waterlooville önceki hafta Aldershot mücadelesinde 4-1 kazandı.

Aldershot ise Havant & Waterlooville maçında 4-1 yenildi.

Havant & Waterlooville, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Havant & Waterlooville, kendi sahasında 3 gol attı, 4 gol yedi.

Aldershot ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aldershot, 1 gol atarken 9 gol yedi.

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