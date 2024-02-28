Havlucular Hanı ve Mezit Bey Hamamı'nın restorasyonu başladı

Bu çalışmaların kente değer kattığını dile getiren Sezer, "Amacımız turizm sezonu gelmeden, yaz ortasına kadar burayı belli bir aşamaya getirmek. Bunun yanında diğer tarihi yapılarla ilgili de çalışmalar başladı. İnşallah teker teker tamamlanarak ilimizin ve ülkemizin hizmetine girecek" dedi.