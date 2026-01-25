Havuçlu Cevizli Kek Malzemeleri

Havuçlu cevizli kek, klasik kek tariflerine göre daha yoğun aromaya sahiptir. Havuçtan gelen doğal tatlılık, cevizle birleşerek kekin lezzetini dengeler. Ayrıca bu kek, uzun süre bayatlamadan tazeliğini koruyabilmesiyle de öne çıkar. Lezzetli ve kıvamı tam yerinde bir havuçlu cevizli kek yapımı için doğru malzemeleri kullanmak oldukça önemlidir. İşte evde kolayca bulabileceğiniz havuçlu cevizli kek malzemeleri:

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- Yarım su bardağı süt

- 2 adet orta boy havuç (ince rendelenmiş)

- 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz

- 2,5 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

- 1 tatlı kaşığı tarçın

Bu malzemelerle hazırlanan havuçlu cevizli kek, hem yumuşak dokulu hem de ağızda dağılan bir kıvam sunar. Cevizin iri çekilmiş olması, kekin içerisinde daha belirgin bir doku oluşmasını sağlar.

Havuçlu Cevizli Kek Tarifi

Havuçlu cevizli kek tarifi, temel kek yapım aşamalarını içerir ancak birkaç küçük detayla daha lezzetli hâle gelir. İşte adım adım havuçlu cevizli kek yapımı…

Yumurtaları ve toz şekeri geniş bir kapta beyazlaşıp köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağ ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.

İnce rendelenmiş havuçları karışıma ekleyin.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını karıştırın.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma yavaş yavaş ilave edin.

Karışım homojen hâle geldikten sonra cevizi ekleyin.

Kek kalıbını yağlayıp unlayın ve hamuru kalıba dökün.

Önceden ısıtılmış fırında pişirmeye alın.

Bu adımlar, havuçlu cevizli kek yapılışı için temel süreci oluşturur. Hamurun çok fazla çırpılmaması, kekin daha iyi kabarmasını sağlar.