        Havuçlu Cevizli Kek Tarifi: Havuçlu Cevizli Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Havuçlu Cevizli Kek Tarifi: Havuçlu Cevizli Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Kek tarifleri arasında hem besleyici hem de aromasıyla öne çıkan seçeneklerden biri de havuçlu cevizli kektir. İçerisinde bulunan havuç sayesinde yumuşak ve nemli bir dokuya sahip olan bu kek, cevizle birleştiğinde doyurucu ve tatmin edici bir lezzete dönüşür. Özellikle çay saatlerinde, kahve yanında ya da misafir ikramlarında sıkça tercih edilen havuçlu cevizli kek, evde kolaylıkla hazırlanabilen pratik tarifler arasında yer alır. Bu yazımızda sizler için havuçlu cevizli kek tarifi, havuçlu cevizli kek malzemeleri, havuçlu cevizli kek yapımı, havuçlu cevizli kek yapılışı ve havuçlu cevizli kek nasıl yapılır sorularının cevaplarını detaylı şekilde hazırladık.

        Giriş: 25.01.2026 - 14:41 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:41
        Havuçlu Cevizli Kek Malzemeleri

        Havuçlu cevizli kek, klasik kek tariflerine göre daha yoğun aromaya sahiptir. Havuçtan gelen doğal tatlılık, cevizle birleşerek kekin lezzetini dengeler. Ayrıca bu kek, uzun süre bayatlamadan tazeliğini koruyabilmesiyle de öne çıkar. Lezzetli ve kıvamı tam yerinde bir havuçlu cevizli kek yapımı için doğru malzemeleri kullanmak oldukça önemlidir. İşte evde kolayca bulabileceğiniz havuçlu cevizli kek malzemeleri:

        • - 3 adet yumurta
        • - 1 su bardağı toz şeker
        • - Yarım su bardağı sıvı yağ
        • - Yarım su bardağı süt
        • - 2 adet orta boy havuç (ince rendelenmiş)
        • - 1 su bardağı iri çekilmiş ceviz
        • - 2,5 su bardağı un
        • - 1 paket kabartma tozu
        • - 1 paket vanilin
        • - 1 tatlı kaşığı tarçın

        Bu malzemelerle hazırlanan havuçlu cevizli kek, hem yumuşak dokulu hem de ağızda dağılan bir kıvam sunar. Cevizin iri çekilmiş olması, kekin içerisinde daha belirgin bir doku oluşmasını sağlar.

        Havuçlu Cevizli Kek Tarifi

        Havuçlu cevizli kek tarifi, temel kek yapım aşamalarını içerir ancak birkaç küçük detayla daha lezzetli hâle gelir. İşte adım adım havuçlu cevizli kek yapımı

        • Yumurtaları ve toz şekeri geniş bir kapta beyazlaşıp köpük olana kadar çırpın.
        • Sıvı yağ ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.
        • İnce rendelenmiş havuçları karışıma ekleyin.
        • Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını karıştırın.
        • Kuru malzemeleri sıvı karışıma yavaş yavaş ilave edin.
        • Karışım homojen hâle geldikten sonra cevizi ekleyin.
        • Kek kalıbını yağlayıp unlayın ve hamuru kalıba dökün.
        • Önceden ısıtılmış fırında pişirmeye alın.

        Bu adımlar, havuçlu cevizli kek yapılışı için temel süreci oluşturur. Hamurun çok fazla çırpılmaması, kekin daha iyi kabarmasını sağlar.

        Havuçlu Cevizli Kek Nasıl Yapılır?

        Birçok kişi havuçlu cevizli kek nasıl yapılır sorusunun cevabını, kek içinin iyi pişmesi ve yumuşak kalması açısından merak eder. Bu noktada fırın ayarı ve pişirme süresi oldukça önemlidir. Havuç içeren kekler, nemli yapıları nedeniyle klasik keklere göre biraz daha geç pişebilir. Lezzetli bir havuçlu cevizli kek tarifi için dikkat edilmesi gereken bazı püf noktaları şöyle;

        • - Havuçlar mutlaka ince rendelenmelidir.
        • - Cevizler una bulanarak eklenirse dibe çökmez.
        • - Un mutlaka elenerek kullanılmalıdır.
        • - Fırın önceden 170 dereceye ısıtılmalıdır.
        • - Kek pişerken ilk yarım saat fırın kapağı açılmamalıdır.

        Bu detaylara dikkat edildiğinde havuçlu cevizli kek yapımı her seferinde başarılı sonuç verir. Fırından çıkan kek, kalıpta bir süre dinlendirilmelidir. Ardından kalıptan çıkarılarak tamamen soğuması beklenir. Soğuyan havuçlu cevizli kek, dilimlenerek servis edilebilir. Üzerine pudra şekeri serpilebileceğini ya da sade haliyle sunulabileceğini de sizlere hatırlatalım.

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
