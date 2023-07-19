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        Haberler Yemek Yapma Havuçlu Kek Tarifi: Havuçlu Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Havuçlu kek tarifi: Havuçlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Gününüzü mis gibi bir kek ile taçlandırmak istiyorsanız havuçlu keki deneyebilirsiniz. Havuçlu kek, kek çeşitleri arasında en bilindik tariftir. Dileyen kişiler bu tarifi ceviz içi ve tarçın ile zenginleştirmeyi tercih edebiliyor. En bilindik lezzetlerden biri olan havuçlu kek tarifi, oldukça kolay ve pratik.

        Habertürk
        Giriş: 19.07.2023 - 16:47
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        Havuçlu kek tarifi
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        Sadece dakikalar için çoktan fırına vermiş olacağınız havuçlu kekin en güzel tarifini merak ediyorsanız bu içerik tam size göre! Havuçlu kek malzemeleri, her evde kolayca bulunan ürünlerdir. Bu nedenle canınız çektiği an havuçlu kek yapımına başlayabilirsiniz. Sadece birkaç püf noktaya dikkat ederek; dumanı üzerin, mis gibi kokan bir kek elde edebilirsiniz. Yapmanız gereken başlıca unsur ise tüm malzemeleri tezgah üzerinde tutmak. Ayrıca süt ve yumurtanın önceden dolaptan çıkarılıp, oda sıcaklığında olması gereklidir. Bu yöntemle kekiniz beklediğinizden daha leziz olacaktır. Havuçlu kek nasıl yapılır? işte cevabı…

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        • Kaç kişilik: 6-8 kişilik
        • Hazırlama süresi: 15 dakika
        • Pişirme süresi: 40 dakika
        • Kalori: 1 porsiyon için 395 kcal

        Havuçlu Kek Malzemeleri

        • 4 adet oda sıcaklığında yumurta
        • 1 buçuk su bardağı toz şeker
        • 1 su bardağından bir parmak az sıvı yağ
        • 3 adet havuç
        • 1 paket kabartma tozu
        • 1 çay kaşığından biraz az karbonat
        • 2 su bardağı un

        Havuçlu Kek Nasıl Yapılır?

        Yapılış-1

        • Öncelikle derin bir kaba yumurtayı ve şekeri ekleyin. Mikser yardımı ile şeker eriyinceye ve tamamen köpürünceye kadar çırpın. Bu işlem yaklaşık 4-5 dakika sürecektir.
        • Malzemelerin üzerine sıvı yağı ekleyin. Çırpma işlemine 1 dakika daha devam edin.
        • 2 su bardağı unu yavaş yavaş karışıma ilave edin. Kabartma tozu, karbonat ve vanilyayı da harcın üzerine ekleyin. Tekrar çırpın.
        • Elde ettiğiniz harcın üzerine suyunu sıktığınız havuç rendesini ilave edin ve son kez çırpın. Harcınız pişmeye hazır.
        • Kullanacağınız kek kalıbının tabanını ve kenarlarını yağlayın ve üzerine biraz un serpiştirin. Bu yöntem kek piştikten sonra kalıptan kolayca çıkmasına yardımcı olacak. Kekiniz yapışmayacak ya da çıkarken parçalanmayacaktır.
        • Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırına kek kalıbını yerleştirin. Yaklaşık 40 dakika keki fırında pişirin.
        • Kekin pişme süresi fırından fırına değiştiği için belli aralıklarla kekinizi kontrol edin. Üzeri kızarınca fırından çıkarın. Bir kürdanı kekin üzerine batırın. Çıkardığınızda kürdana hamur bulaşmıyorsa kekiniz pişmiş demektir.
        • İlk sıcağının çıkmasını bekleyin ve ardından kek kalıbını ters çevirin. Birkaç kez üzerine vurduktan ve biraz beklettikten sonra kekiniz kalıptan kolayca ayrılacaktır.

        Afiyet olsun.

        Havuçlu tarçınlı kek tarifi
        Havuçlu tarçınlı kek tarifi
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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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