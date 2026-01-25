Habertürk
        Haberler Yemek Yapma Havuçlu Kek Tarifi: Havuçlu Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler? ymk

        Havuçlu Kek Tarifi: Havuçlu Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

        Tatlı tarifleri arasında hem lezzeti hem de yumuşak dokusuyla öne çıkan kek çeşitlerinden biri de havuçlu kektir. Özellikle çay saatlerinde, kahve yanında ya da misafir sofralarında sıkça tercih edilen bu kek; içeriğindeki havuç sayesinde nemli, yumuşak ve aromatik bir yapıya sahiptir. Tarçınla birleşen havuç aroması, keke kendine özgü bir tat kazandırır. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, hem pratik hem de oldukça doyurucudur. Bu yazımızda havuçlu kek tarifi, havuçlu kek malzemeleri, havuçlu kek yapımı ve havuçlu kek nasıl yapılır sorularının tüm yanıtlarını detaylı şekilde bulabilirsiniz.

        Habertürk
        Giriş: 25.01.2026 - 14:37 Güncelleme: 25.01.2026 - 14:37
        Havuçlu Kek Tarifi
        Havuçlu Kek Malzemeleri

        Havuçlu kek, klasik kek tariflerinden farklı olarak daha uzun süre tazeliğini korur. Bunun en önemli nedeni havucun kek hamuruna verdiği doğal nemdir. Doğru oranlarla hazırlandığında, fırından çıktıktan sonra bile günlerce yumuşaklığını kaybetmez. Lezzetli ve kıvamı tam yerinde bir havuçlu kek yapımı için öncelikle doğru malzemelerin hazırlanması gerekir. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz havuçlu kek malzemeleri

        • - 3 adet yumurta
        • - 1 su bardağı toz şeker
        • - Yarım su bardağı sıvı yağ
        • - Yarım su bardağı süt veya yoğurt
        • - 2 adet orta boy havuç (rendelenmiş)
        • - 2,5 su bardağı un (Kontrollü şekilde)
        • - 1 paket kabartma tozu
        • - 1 paket vanilin
        • - 1 tatlı kaşığı tarçın
        • - İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık

        Bu malzemelerle hazırlanan havuçlu kek, hem yoğun aromalı hem de dengeli bir tat sunar. Havuçların ince rendelenmesi, kekin dokusunun daha pürüzsüz olmasını sağlar.

        Havuçlu Kek Tarifi

        Havuçlu kek tarifi, klasik kek tariflerine benzer adımlar içerir ancak bazı küçük püf noktalarıyla daha lezzetli hale gelir. İşte adım adım havuçlu kek yapımı

        • Yumurtaları ve toz şekeri geniş bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.
        • Sıvı yağ ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.
        • Rendelenmiş havuçları karışıma ilave edin.
        • Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını karıştırın.
        • Kuru malzemeleri sıvı karışıma azar azar ekleyin.
        • Spatula veya mikserin düşük ayarıyla karıştırın.
        • İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ekleyin.
        • Kek kalıbını yağlayıp unlayın ve karışımı dökün.
        • Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.

        Bu adımlar, havuçlu kek yapımı için temel aşamaları oluşturur. Kek hamurunun fazla çırpılmaması, daha iyi kabarmasını sağlar.

        Havuçlu Kek Nasıl Yapılır?

        Havuçlu kek nasıl yapılır sorusu genellikle kekin kabarıp kabarmaması ve içinin hamur kalmamasıyla ilgilidir. Bunun için fırın sıcaklığı ve pişirme süresi oldukça önemlidir. Havuçlu kek, klasik keklere göre biraz daha uzun sürede pişebilir çünkü içeriği daha nemlidir. Lezzetli bir havuçlu kek tarifi için dikkat edilmesi gereken püf noktaları şunlardır;

        • - Havuçlar suyunu salmayacak şekilde rendelenmelidir.
        • - Un mutlaka elenerek kullanılmalıdır.
        • - Fırın önceden ısıtılmalıdır.
        • - Kek ilk 30 dakika fırın kapağı açılmamalıdır.

        Bu detaylara dikkat edildiğinde, havuçlu kek yapımı her seferinde başarılı sonuç verir. Ayrıca havuçlu kek yapımında tarçın kullanımının önemini de hatırlatalım. Havuçlu kek denildiğinde akla gelen ilk aromalardan biri tarçındır. Tarçın, havucun doğal tatlılığını dengeler ve keke karakteristik bir koku kazandırır. Ancak tarçın miktarının fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Aksi halde havucun lezzeti baskılanabilir. İsteğe bağlı olarak tarçının yanında az miktarda muskat veya zencefil de eklenebilir. Bu tür eklemeler, havuçlu kek tarifine farklı bir aroma kazandırır. Fırından çıkan kek, kalıpta 10–15 dakika dinlendirilmelidir. Ardından kalıptan çıkarılarak tamamen soğuması sağlanır. Soğuyan kek, dilimlenerek servis edilebilir. Üzerine pudra şekeri serpilebilir ya da krem peynirli bir sos ile sunulabilir.

        Pendik'te aynasını kıran motokuryeyi aracıyla ezen sanığa 7 yıl 9 ay hapis

        Pendik'te, trafikte tartıştığı motokuryeyi otomobiliyle çarparak yaralayan tutuklu sanık Vedat Kızıl'a, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 7 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası verildi. (DHA) 

        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
