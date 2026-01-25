Havuçlu Kek Malzemeleri

Havuçlu kek, klasik kek tariflerinden farklı olarak daha uzun süre tazeliğini korur. Bunun en önemli nedeni havucun kek hamuruna verdiği doğal nemdir. Doğru oranlarla hazırlandığında, fırından çıktıktan sonra bile günlerce yumuşaklığını kaybetmez. Lezzetli ve kıvamı tam yerinde bir havuçlu kek yapımı için öncelikle doğru malzemelerin hazırlanması gerekir. İşte evde kolayca uygulayabileceğiniz havuçlu kek malzemeleri…

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı toz şeker

- Yarım su bardağı sıvı yağ

- Yarım su bardağı süt veya yoğurt

- 2 adet orta boy havuç (rendelenmiş)

- 2,5 su bardağı un (Kontrollü şekilde)

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin

- 1 tatlı kaşığı tarçın

- İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık

Bu malzemelerle hazırlanan havuçlu kek, hem yoğun aromalı hem de dengeli bir tat sunar. Havuçların ince rendelenmesi, kekin dokusunun daha pürüzsüz olmasını sağlar.

Havuçlu Kek Tarifi

Havuçlu kek tarifi, klasik kek tariflerine benzer adımlar içerir ancak bazı küçük püf noktalarıyla daha lezzetli hale gelir. İşte adım adım havuçlu kek yapımı…

Yumurtaları ve toz şekeri geniş bir kapta köpük köpük olana kadar çırpın.

Sıvı yağ ve sütü ekleyerek karıştırmaya devam edin.

Rendelenmiş havuçları karışıma ilave edin.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin ve tarçını karıştırın.

Kuru malzemeleri sıvı karışıma azar azar ekleyin.

Spatula veya mikserin düşük ayarıyla karıştırın.

İsteğe bağlı olarak ceviz veya fındık ekleyin.

Kek kalıbını yağlayıp unlayın ve karışımı dökün.

Önceden ısıtılmış 170 derece fırında pişirin.

Bu adımlar, havuçlu kek yapımı için temel aşamaları oluşturur. Kek hamurunun fazla çırpılmaması, daha iyi kabarmasını sağlar.