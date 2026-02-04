Havuçlu tarçınlı kek tarifi: havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?

ve 19. yüzyıllarda İngiliz mutfağında havuçlu kek daha düzenli ölçülerle hazırlanır hâle gelmiş, II. Dünya Savaşı döneminde uygulanan gıda kısıtlamaları sırasında tekrar öne çıkmıştır. Aynı tarif, Amerika kıtasına göç eden Avrupalılar aracılığıyla taşınmış ve burada farklı yağ, şeker ve pişirme teknikleriyle çeşitlenmiştir. Amerika’da kremalı üst kaplama ile sunulan versiyon yaygınlaşırken Avrupa’da daha sade ve yoğun dokulu biçimler korunmuştur. Bu süreçte tarif tek bir ülkenin mutfak kimliği altında sabitlenmemiş, aksine farklı toplumların koşullarına uyum sağlayarak ortak bir mutfak ürünü hâline gelmiştir. Günümüzde havuçlu tarçınlı kek İngiltere, Amerika ve birçok Avrupa ülkesinde ev mutfaklarında yer bulan, kökeni tarihsel zorunluluklara dayanan ve zamanla kültürler arası bir tatlıya dönüşmüş bir lezzet kabul edilir. Peki, havuçlu tarçınlı kek nasıl yapılır? İşte havuçlu tarçınlı kek yapımı.

HAVUÇLU TARÇINLI KEK TARİFİ

Havuç ve tarçının uyumuna dayanan bu kek, yumuşak dokusu ve dengeli aromasıyla ev mutfaklarında sıkça hazırlanır. Ölçüler net tutulduğunda kabaran, iç dokusu nemli kalan ve günlerce tazeliğini koruyan bir sonuç elde edilir.

Havuçlu tarçınlı kek malzemeleri

Kek harcı

3 adet oda sıcaklığında yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı esmer şeker

1 su bardağı sıvı yağ

2,5 su bardağı un

2 adet orta boy havuç

1 tatlı kaşığı tarçın

1 çay kaşığı muskat rendesi

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

1 tutam tuz

Kalıp

24 cm yuvarlak ya da dikdörtgen kek kalıbı

Ön Hazırlık

Fırın 170 dereceye ayarlanır ve ön ısıtma başlatılır. Kek kalıbının tabanı yağlanır, kenar yüzeylere ince un serpilir. Havuçlar yıkanır, kabukları soyulur, ince rendelenir. Suyunu bırakmaması adına bekletilmeden kullanıma alınır.

Kek Harcının Hazırlanması

Yumurtalar ve her iki şeker geniş bir kapta buluşturulur. Mikser yardımıyla açık renkli ve hacimli bir yapı oluşana dek çırpma sürdürülür. Bu aşama kekin iç dokusunu belirler.

Sıvı yağ ince bir akışla karışıma eklenir. Çırpma düşük devirde devam eder. Ayrı bir kapta un, kabartma tozu, vanilin, tarçın, muskat ve tuz elenerek homojen hâle getirilir.

Kuru karışım, sıvı karışıma üç aşamada eklenir. Spatula ile alttan üste doğru karıştırma yapılır. Mikser bu noktada kullanılmaz. Rendelenmiş havuç harca ilave edilir ve eşit dağılması sağlanır. Pişirme Süreci Hazırlanan harç kalıba aktarılır. Üst yüzey spatula ile düzeltilir. Kalıp fırının orta rafına yerleştirilir. Yaklaşık 45 dakika pişirme yeterli olur. İlk 30 dakika fırın kapağı açılmaz. Pişme kontrolü kürdan yardımıyla yapılır. Kürdan temiz çıkarsa kek hazır kabul edilir. Fırından çıkan kek kalıp içinde 10 dakika dinlendirilir, ardından tel rafa alınır. İpuçları Havuç miktarı fazla tutulduğunda kek içi ağırlaşır. Ölçüye sadık kalınması gerekir.

Tarçın baskın aroma sunar. Muskat destekleyici rol üstlenir.

Şeker oranı düşürülmek istendiğinde toplam miktar en fazla çeyrek bardak azaltılabilir. Havuçlu tarçınlı kek, yoğun baharat aroması ve nemli yapısı sayesinde yanında sunulan eşlikçilerle dengeli bir bütün oluşturur. En sık tercih edilen eşlik sıcak içeceklerdir; sade filtre kahve, tarçının baskın tadını yumuşatır ve kekteki havuç aromasını geri planda tutmadan dengeler. Türk çayı ise daha hafif bir eşlik sunar, özellikle kek dinlenmiş ve soğumuş hâlde servis edildiğinde ağızda kalan baharat tadını toparlar. Bitki çayları da bu tarifle uyum sağlar; tarçın ve havuç aromasıyla çakışmayan ıhlamur ya da rooibos çayı tatlıyı gölgede bırakmadan eşlik eder.