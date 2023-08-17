Hawaii'deki orman yangınlarında can kaybı 110'a yükseldi
ABD'nin Hawaii eyaletine bağlı Maui'de 8 Ağustos'ta başlayan orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor. Maui Yönetimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, orman yangınlarında hayatını kaybedenlerinin sayısının 110'a yükseldiği bildirildi.
ABD’nin turizm cenneti Hawaii eyaletine bağlı Maui Adası’nda 8 Ağustos’ta başlayan ve tarihi Lahaina kentini neredeyse tamamen küle çeviren orman yangınlarının bilançosu ağırlaşıyor.
Ada yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısının 111'e yükseldiği duyuruldu. Yaşamını yitirenlerin kimlik tespitine yönelik çalışmalara başlandığı aktarıldı.
Bin 300 kişinin ise hala kayıp olduğu, arama çalışmalarının kadavra köpekleri ile sürdürüldüğü, ölü sayısının artabileceği vurgulandı.
Maui Polis Departmanı, kimliği belirlenen ilk 2 kişinin ismini 74 yaşındaki Robert Dyckman ve 79 yaşındaki Buddy Jantoc olarak açıkladı.
Maui Polis Şefi John Pelletier ise yakınları kayıp durumda olanların DNA örnekleri vermesi yönünde yaptığı çağrıyı yineledi. Hawaii Valisi Josh Green de toplam ölü sayısını belirlemenin birkaç gün daha süreceğini söyledi.
Biden Hawaii'ye gidecek
Hükümetin yangına müdahalesine yönelik eleştiriler artarken, ABD Başkanı Joe Biden "mümkün olan en kısa sürede" Hawaii'ye gideceğini ifade etti.
Biden, bölgedeki "tüm federal varlıkların" ABD ordusu ve Sahil Güvenlik de dahil olmak üzere kurtarma çabaları için kullanılacağını vurguladı.
Sirenler çalınmadı eleştirilerine yanıt
Maui Acil Durum Yönetim Dairesi Başkanı Herman Andaya, Hawaii'deki sirenlerin çalınmamasına yönelik eleştirilere yanıt verdi. Andaya sirenlerin insanları tsunamilere karşı uyarmak için kullanıldığını söyledi.
Andaya gazetecilere verdiği demeçte, yangın sırasında kullanmanın insanların tehlikeye doğru tahliyesineneden olabileceğini ifade ederek "Halk, siren çalması durumunda daha yüksek bir yer aramak için eğitildi. O gece sireni çalmış olsaydık, insanların dağın yamacına gideceklerinden ve daha da ateşin ortasında kalacaklarından korktuk" dedi. Andaya, bunun yerine Maui'nin biri telefonlara metin mesajları gönderen, diğeri ise televizyon ve radyoda acil durum mesajları yayınlayan iki farklı uyarı sistemine güvendiklerini söyledi. Hawaii Valisi Josh Green de siren çalmama kararını savundu.
Hawaii afet bölgesi ilan edilmişti
Maui Adası’nda salı günü başlayan orman yangınları Dora Kasırgası'nın etkisiyle giderek yayılırken, 14 binden fazla turist tahliye edilmişti.
ABD tarihinin son yüzyılda görülen en ölümcül orman yangınlarında ABD Başkanı Joe Biden'ın eyaletteki hasarın giderilmesi için kongreden 12 milyarlık fon yardımı isteyeceği belirtiliyor.
* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.