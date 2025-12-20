Hayal Köseoğlu evleniyor
Hayal Köseoğlu, doğum gününde bir süredir birlikte olduğu oyuncu Nezir Çınarlı'dan evlilik teklifi aldı. Köseoğlu, sevgilisinin teklifine; "Evet" yanıtını verdi
SHOW TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi 'Bahar: Çiçek Açmaya Hazır Mısın?'da 'Maral' karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, özel hayatıyla gündeme geldi.
Bir süredir meslektaşı Nezir Çınarlı ile birliktelik yaşayan Hayal Köseoğlu, ilişkisini evlilikle taçlandırma yolunda önemli bir adım attı.
Doğum gününde evlilik teklifi alan Hayal Köseoğlu, Nezir Çınarlı’nın teklifine "Evet" yanıtını verirken, bu haberi de sosyal medya hesabından paylaştı.