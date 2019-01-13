Hayalet Tetikçi oyuncuları kimler? Sorusunun cevabı belli oldu. Dizilerin yayınlanmadığı i,kinci haftada bu akaşm Kanal D ekranlarında Hayalet Tetikçi filmi yer alıyor. Peki, Hayalet Tetikçi filmi yorumları nasıl? Hayalet Tetikçi filmi, iyi mi kötü mü? İşte detaylar...

HAYALET TETİKÇİ OYUNCULARI KİMLER?

İşte Don Michael Paul'un yönetmen koltuğunda oturduğu Hayalet Tetikçi filminin oyuncuları...

Chaf Michael Collins: Sgt Brandon Beckett

Billy Zane: Richard Miller

Dennis Haysbert: The Colonel

Stephanie Vpght: Robin Slater

Nick Gomez: Miguel Cervantes

Presciliana Esparolini: Gina Aungst

Ravil Isyanoc: Andrei Mashkov

HAYALET TETİKÇİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Brandon ve Richard görevleri gereği dogalgaz boru hattının güvenliğinden sorumludur. Bölgeyi ele geçirmek için saldırı hazırlığında olan teröristler ile sıcak çatışma başlar. Fakat en önemli keskin nişancıların yerleri teröristler tarafından daha önce tespit edildiğini fark ederler. Bunun üzerine içeriden birisinin köstebeklik yaptığı şüphesi akıllara gelecektir. Koruma görevlileri hem saldırıyı yapan teröristlerle uğraşırken hem de içerideki haini bulmak zorundadırlar..

HAYALET TETİKÇİ FİLMİ YORUMLARI



Film çok başarılı bence o sondaki müziği bulan varsa haber etsin güzel cover yapmışlar

Gerçekten çok güzel bir filmdi

Tetikci den sonra izlediğim en guzel aksiyon dolu sniper filmi böyle guzel bir filmin istanbulda cekilmesi insana ayrı bir guven veriyor

Harika bir film en güzeli ise bayrağımızın defalarca dalgalandığını görmek filmin içinde ayrı bir keyif ve gururdu

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ