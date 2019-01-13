Hayalet Tetikçi oyuncuları kimler? Sorusunun cevabı belli oldu. Dizilerin yayınlanmadığı i,kinci haftada bu akaşm Kanal D ekranlarında Hayalet Tetikçi filmi yer alıyor. Peki, Hayalet Tetikçi filmi yorumları nasıl? Hayalet Tetikçi filmi, iyi mi kötü mü? İşte detaylar...
HAYALET TETİKÇİ OYUNCULARI KİMLER?
İşte Don Michael Paul'un yönetmen koltuğunda oturduğu Hayalet Tetikçi filminin oyuncuları...
Chaf Michael Collins: Sgt Brandon Beckett
Billy Zane: Richard Miller
Dennis Haysbert: The Colonel
Stephanie Vpght: Robin Slater
Nick Gomez: Miguel Cervantes
Presciliana Esparolini: Gina Aungst
Ravil Isyanoc: Andrei Mashkov
HAYALET TETİKÇİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Brandon ve Richard görevleri gereği dogalgaz boru hattının güvenliğinden sorumludur. Bölgeyi ele geçirmek için saldırı hazırlığında olan teröristler ile sıcak çatışma başlar. Fakat en önemli keskin nişancıların yerleri teröristler tarafından daha önce tespit edildiğini fark ederler. Bunun üzerine içeriden birisinin köstebeklik yaptığı şüphesi akıllara gelecektir. Koruma görevlileri hem saldırıyı yapan teröristlerle uğraşırken hem de içerideki haini bulmak zorundadırlar..
HAYALET TETİKÇİ FİLMİ YORUMLARI
Film çok başarılı bence o sondaki müziği bulan varsa haber etsin güzel cover yapmışlar
Gerçekten çok güzel bir filmdi
Tetikci den sonra izlediğim en guzel aksiyon dolu sniper filmi böyle guzel bir filmin istanbulda cekilmesi insana ayrı bir guven veriyor
Harika bir film en güzeli ise bayrağımızın defalarca dalgalandığını görmek filmin içinde ayrı bir keyif ve gururdu
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