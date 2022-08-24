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'Hayat Bugün', yakında Show TV'de!

Kurulduğu 2014 yılı itibari ile beğeni ile takip edilen pek çok başarılı projeye imza atarak, sektörün önemli oyuncularından biri olan O3 Medya, başarısını bir kez daha global platformlara taşıdı. O3 Medya, Dünya’nın önde gelen kurumlarından NBCUniversal Studio Group bünyesinde yer alan NBCUniversal Formats ile iş birliği için el sıkıştı

'Hayat Bugün', yakında Show TV'de!
'Hayat Bugün', yakında Show TV'de!
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HABERTURK.COM

Yayınlandığı her ülkede milyonları ekrana bağlayarak çok sevilen başarılı medikal drama ‘New Amsterdam’, çok yakında ‘Hayat Bugün’ adı ile ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

NBCUniversal Formats'ın başarılı eseri ‘New Amsterdam'dan uyarlanacak olan dizinin ilk uyarlamasının yapımını O3 Medya üstlenecek.

İlk kez 2018 yılında izleyici ile buluşan ‘New Amsterdam’, Dr. Eric Manheimer'ın "On İki Hasta: Bellevue Hastanesinde Yaşam ve Ölüm" adlı kitabından ve hastanede tıbbi direktör olarak geçirdiği 15 yıldan esinlenerek ekrana taşınmıştı.

Orijinal dizinin hem yapımcılığını hem de yaratıcılığını David Schulner üstlenirken dizinin yapımcıları arasında Peter Horton, David Foster, Aaron Ginsburg, Shaun Cassidy, Michael Slovis, Erika Green Swafford gibi isimler de yer alıyor. Pek çok popüler projelerde adını sık sık duyduğumuz Mount Moriah, Pico Creek Productions ve Universal Studio Group'un bir bölümü olan Universal Television da orijinal dizinin yapımına imza atan önemli yapım şirketlerinin başında geliyor.

Merakla beklenen ‘New Amsterdam’ dizisinin Türkiye uyarlaması “Hayat Bugün”ün cast ve senaryo çalışmaları halen devam etmektedir.

Eylül ayında sete çıkılması planlanan ‘Hayat Bugün’ yeni yayın döneminde Show TV ekranlarında izleyici ile buluşacak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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