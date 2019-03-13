Yargılamada sona gelindi

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın özel haberine göre, Jana ve Erhan Gürhan çiftinin ikinci çocukları olan Kenan 2 Mart 2011 yılında özel bir hastanede dünyaya geldi. Anne ile bebek arasında kan uyuşmazlığı vardı. İddiaya göre, doğumdan 2 gün sonra kendileri ile ilgilenen doktor, test yapıldığını iyi veya kötü çıksa da taburcu olacaklarını, eğer kötü çıkarsa damardan iğne yapılarak taburcu edeceklerini söyledi. Kenan ve annesi hastaneden taburcu edildi. 7 Mart 2011’de kontrole çağırıldı.

KONTROLE GİTTİ

Kontrole çağırıldıkları gün anne Jana Gürhan sabah saatlerinde minik Kenan’ı hastaneye götürdü. Minik bebek turuncu renge yakın bir renk almıştı. Hastaneye girdikten 1.5 saat sonra doğumdan sonra kendileriyle ilgilenen çocuk doktoru kayıt işlemleri yapılmasını istedi. İlk müdahale 13:00 14:00 arasında yapıldı. Anneye rahat olması durumun acil olmadığı belki kan gerekebileceği bu konuda haber verileceği söylendi.

ACİL KAN BULUNMASI İSTENDİ

Saat 17:00 sıralarında acil kan bulunması gerektiği bildirildi. Doğduğu andan itibaren minik Kenan ile ilgilenen doktor mesaisi bitince nöbetçi doktor nöbeti devraldı. Bu doktorun devreye girmesiyle kan 21:00-21:30 sıralarında bulundu. Hastaneye ulaştırıldı. Bebeğin göbeğinden film çekileceği söylendi. Bu makinenin gelmesi beklendi. Gelen makine bozuk çıkınca yeni bir makinenin gelmesi beklendi. İddiaya göre bebeğin kanı saat gece 02:00 sırlarında değiştirildi. Minik Kenan bir süre yoğun bakımda kaldı. Beyninde kalıcı hasar meydana geldi.

ADLİ TIP, 'DOKTOR KUSURLU' DEDİ

Adli Tıp Kurulu'nun 2014 tarihli raporuna göre, saat 11.30 da yatışı yapılan küçüğün fizik muayene bulguları ve total bilirubin düzeyi de dikkate alındığında kan değişimi için kan isteminin derhal yapılması gerekmesine rağmen 8 saatlik gecikme ile saat 19:34’te yapıldığı, ilgili çocuk hastalıkları hekiminin bu yönden kusurlu olduğu oy birliği ile mütalaa olunur" denildi.

BELGE SONRADAN OLUŞTURULMUŞ

Gürhan ailesinin açtığı tazminat davası devam ederken dosyaya davalı doktor avukatı aracılığıyla 4 Mart 2011 tarihli anne Janna Gürhan imzalı tedavi ret formu sunuldu. Ancak anne kendisinin böyle bir form imzalamadığını kendisinin normal olarak taburcu edildiğini öne sürdü. Bu form incelenmek üzere Adli Tıp kurumuna gönderildi. Adli Tıp Kurumu, 22 Ekim 2018 tarihinde "İnceleme konusu tedavi ret formunda çerçeve çizgilerinin imzanın üstüne gelecek şekilde sonradan oluşturulmuş olduğu yönünde kanaat raporu hazırladı.

AİLE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Aile, belgenin sonradan oluşturulduğunun Adli Tıp Kurumu raporu tarafından tespit edilmesi üzerine "Resmi evrakta sahtecilik, özel evrakta sahtecilik, adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulundu.

BİLİRKİŞİ RAPOR VERDİ

Açılan tazminat davasında sona yaklaşıldı. Dava ile ilgili olarak da bilirkişi rapor hazırlandı. Rapora göre Gürhan ailesinin maddi tazminat alacak hakkı 2 milyon 800 bin TL’ydi. Kenan’ın maluliyet zararı 1 milyon 231 bin TL, ömür boyu bakıcı gideri ise toplam 1 milyon 637 bin TL olarak belirlendi. Mahkemenin verilen bilirkişi raporunun ardından kararını açıklaması bekleniyor.