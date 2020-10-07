Hayatı belgesel film oluyor

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'Bayrak' şiirinin yazarı Arif Nihat Asya'nın hayatı, yapımcı ve yönetmen Mustafa Yürekli tarafından 'Kanatlarını Arayanlar' adıyla belgesel filme yansıyacak. Belgesele Kültür ve Turizm Bakanlığı destek verdi. Yürekli, çalışmalar hakkında şöyle dedi; "Arif Nihat Asya, 'Bayrak' şiirini, Adana Erkek Lisesi'nde öğretmenken 1940'ta yazmıştır. Asya, Batı fırtınası karşısında çiçekleri içeri almaya çalıştı, milletine ve devletine taraf oldu, medeniyetimizi savundu. 1930'lu yıllardan 1960'lı yıllara kadar olan süreci anlatıyor. Muhalif olduğu için edebi başarıları da eğitim alanındaki başarıları da yok sayıldı. Okul müdürü, İl Milli Eğitim Müdürü ve bakan Hasan Ali Yücel'in baskılarına maruz kaldı. Halkın desteğiyle direndi. 1950 seçimlerinde milletvekili oldu. İktidar sanat ilişkisini doğru kavradı, bir aydın olarak en güzel muhalefeti, olumlu, yapıcı muhalefeti ortaya koydu. Arif Nihat Asya'nın hayat hikayesi, günümüz aydınlarına da ilham verebilir."