Hayatı boyunca dedesi olarak bildiği kişi babası olduğunu itiraf etti

İstanbul'da yaşayan Aycan İmre, kendisine ölüm döşeğinde babası olduğunu itiraf eden Enver Türkmen'in nüfusuna geçebilmek için hukuk mücadelesi sürdürüyor.

İmre'nin feth-i kabir talebi (mezarın açılması talebi) mahkeme tarafından değerlendirilirken, Türkmen'in mezarı tahrip edildi. Mezarın içinden Türkmen'in kemiklerinin alınıp alınmadığının tespiti için yeniden dava açan İmre, hem babalık davasında hukuk mücadelesini devam ettiriyor, hem de mezarı tahrip edenlerin bulunmasını bekliyor.

İMRE VE AVUKATI MEZARIN AÇILMASINI TALEP ETTİ

Aycan İmre'nin hayatı boyunca manevi dedesi sandığı Enver Türkmen, ölmeden hemen önce babası olduğunu itiraf etti. Türkmen'in ölümünün ardından özel bir hastanede DNA testi yaptıran İmre, Türkmen'in öz babası olduğunu ispatlayarak dava açtı. Testi yapan özel hastanenin raporunun mahkemede kabul edilmemesi üzerine, İmre ve avukatı Türkmen'in mezarının açılmasını talep etti. Mahkeme mezarın açılması talebini incelediği sırada, mezara kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi. Jandarmanın incelemesi sonrasında mezarın kazılarak tahrip edildiği yönünde rapor düzenlenirken, İmre ve avukatı Türkmen'in kemiklerinin mezardan çalındığını iddia etti. Babalık davasında hukuki mücadelesini sürdüren Aycan İmre, ayrıca Türkmen'in mezarının açılarak kemiklerin yerinde olup olmadığı yönünde tespit yapılmasını ve Türkmen'in çocuklarından DNA örneği alınarak babalık davasının bu şekilde sonuçlandırılması talebiyle yeniden dava açtı.

REKLAM 'YILLARCA HEP DEDE OLARAK BİLDİM' Yaşadıklarını anlatan Aycan İmre, "Bana kendisini 'Dede' olarak tanıttı. Yıllarca hep dede olarak bildim. En son rahatsızlandığında, 2023 Haziran ayında, hastanede ağır bir hastalık geçirdiğinde 'Sen benim kızımsın. Bundan sonraki süreçte kendi haklarını al. Sakın mağdur olma' diye bana tırnaklarını ve saçlarını verdi. Her şeyini bana bıraktı. Ben bunu test yaptırıp özel bir hastanede ispat etmeme rağmen, hukuki bir geçerli olmadığı için yasal yollara başvurmak zorunda kaldım. Ancak bu süreç içerisinde, ben yasal yollara başvurduğumda, mezarı 3 kere kaçırmaya çalıştılar. Ancak en sonuncusunda, geçen Mart ayı itibariyle, mezarı kaçırdılar. Defalarca bununla ilgili şikayette bulunmamıza rağmen, vakıf üyelerine de söylememize rağmen kimse hiç oralı olmadı açıkçası. Bununla ilgili en son geldiğimizde jandarmayla tutanak tutturduk ve savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Bu mezar 2 kapaklı bir mezar. Normal mezarlar gibi değil. Alt kapağı açıp komple toprağını sıyırıp her şeyi çıkartmışlardı. Zaten jandarmada da, savcılıkta da ekran resimleri ve fotoğrafları mevcut. Sonrasında onlar da suç duyurusunda bulundular. Yani kardeşlerim mi, vakıf üyeleri mi kimin yaptığı belli değil bunun açıkçası. Ama bu mezar buradan ben mirasçı olmayayım diye kaçırıldı. Bununla birlikte şu an yasal sürecimiz devam ediyor" dedi.