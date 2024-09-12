Beyin sağlığını korumanın yolları nelerdir? Hangi yiyecekleri tüketmeliyiz?
Beynimiz, öğrenmeyi, sevmeyi, doğruyu ve yanlışı ayırt etmemizi sağlayan davranışlarımızı yöneten organımızdır. Beyin gerektiği gibi çalışıyorsa, tüm vücut da gerektiği gibi çalışıyor demektir. Aynı şekilde, eğer beyinde bir problem varsa, bu durum çok kısa bir sürede vücudunuza da yansıyacaktır. Beyin sağlığımız için neler yapmalıyız? İşte merak ettikleriniz...
Beyin sağlığımız, yaşam tarzımız, alışkanlıklarımız ve günlük etkinliklerimizle güçlü bir ilişkiye sahip bir durumdur. Dolayısıyla, günlük yaşamımızda yapacağımız küçük değişikliklerin beyin sağlığımızı korumamıza katkı sağlayacağı kesindir.
BEYİN SAĞLIĞI İÇİN YAPILMASI GEREKENLER
Türk Kahvesini Düzenli Olarak Tüketin!
Türk kahvesi, beynin çalışmasını motive eden uyarıcıların en önemlilerindendir. Kahvenin içinde bulunan ve beyinde uyarıcı görevi yapan kafeinin yorgunluğu azaltıcı etkisinin yanı sıra konsantrasyon ve uyanıklığı artıran özelliği de bulunmaktadır.
Bir ritüel eşliğinde tüketilen Türk kahvesi, yarattığı fiziksel etkilerin yanı sıra gün içinde hoş bir mola verilmesine olanak sağlayarak beynin dinlenmiş bir şekilde tekrar motive olması konusunda da etki göstermektedir.
Sevdiklerinizle Zaman Geçirin
Kişinin hayatında özel anlara zaman ayırması, vücudun birçok hormon salgılamasına zemin hazırlamaktadır. Dinlenen müzik, sevilen bir arkadaşla zaman geçirilmesi, spor hatta zevkle tüketilen bir yemek bile mutluluk sağlayan birçok hormonun salgılanmasını harekete geçirir.
Teknolojik Ürünlere Mesafeli Olun
Gelişen teknoloji ile birlikte özellikle büyük şehirlerde büyük bir elektromanyetik çöplük oluşmaktadır. Algılamayı etkileyen elektromanyetik alan uyaran kirliliğine neden olarak beyinde aşırı yüklenmeye yol açmaktadır. Odaklanma problemi, dikkat dağınıklığı, unutkanlık gibi birçok soruna neden olan elektromanyetik alanlar, beynin dinlenmesine ve kendini yenilemesine izin vermemektedir.
Beynin kendisini en fazla yenilediği zaman dilimi olan uyku anında, elektro manyetik etki yapabilecek cep telefonu, televizyon gibi ürünlerin kişinin yakınında olmaması gerekmektedir. Kaliteli bir uyku ile bir ilkbahar havasında güne başlayan beynin, mevsimlere benzetilirse gün içinde dört mevsimi de yaşaması gerekmektedir.
Düzenli ve Verimli Bir Uyku
Erken kalkıp uygun besinlerle yapılan kahvaltının ardından salgılanan hormonlar sayesinde beyin, enerjik ve algısı yüksek, ne ekilirse verim alınacak bir toprak gibi güne başlamaktadır. Doldur-boşalt ritmiyle hareket eden beynin en iyi temizlendiği ve kendini yenilediği uyku saatlerini kaliteli hale getirmek hayati önem taşımaktadır.
Stresten Uzak Durun
Beyne stresten daha fazla zarar veren başka bir faktör yoktur. Stres, bütün beyin işlevlerinde körelmeye neden olur ve beyni küçültür. Aynı zamanda kan-beyin bariyerini aşındırarak, beyni enfeksiyonlara karşı savunmasız bırakır.
BEYİN SAĞLIĞINIZ İÇİN TÜKETMENİZ GEREKEN BESİNLER
1. Yağlı Balık
Somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklar, beyin sağlığı için gerekli olan omega-3 yağ asitleri bakımından zengindir. Omega-3'lerin hafızayı, ruh halini ve bilişsel işlevi iyileştirdiği gösterilmiştir. Haftada en az iki kez yağlı balık yemeyi hedefleyin veya bir omega-3 takviyesi almayı düşünün.
Ayrıca, omega-3 yağ asitlerinin yaşa bağlı bilişsel gerileme, Alzheimer ve diğer nörolojik rahatsızlıkların riskini azalttığına dair kanıtlar da vardır.
2. Bitter Çikolata
Bitter çikolata, lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık olmasının yanı sıra beyin fonksiyonlarını artırdığı gösterilmiştir. Flavonoidler olarak bilinen antioksidanlar bakımından oldukça zengin bir kaynaktır. Flavonoidler, beyin için önemli olan kan akışını artırır ve serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur. Bu nedenle yüksek kaliteli ve en az %70 kakao içeren bitter çikolata tüketmeyi hedefleyin.
3. Avokado
Avokado, sağlıklı yağlar, vitaminler ve mineraller bakımından zengin bir meyvedir. Ayrıca beyin sağlığı için çok faydalıdır. Tekli doymamış yağlar, omega-3 yağ asitleri ve antioksidanlar bakımından yüksektir. Bu yağlar beyin sağlığını korur, zihinsel açıklığı artırır ve hafızayı iyileştirir. Ayrıca avokado, B vitaminleri, C vitamini, E vitamini, potasyum ve lif gibi diğer önemli besin maddelerini de içerir.
4. Brokoli
İçinde bulunan sülforafan isimli madde beyin hücrelerinin çoğalmasını sağlar ve yeni hücrelerin oluşmasına destek olur. Folat ve K vitamini içeren brokoli beyin sağlığını destekler.
5. Yumurta
Protein zengini olan yumurta, içinde bulunan kolin ile konsantrasyon bozukluğu, beyin sisi ve yorgunluk gibi durumlara karşı faydalıdır. Zeka ve hafıza için de önemli bir rol oynar. Beyin sağlığına olumlu etkileri vardır.
6. Zerdeçal
Kurkumin içeren zerdeçal dopamin ve serotonin üretiminin artmasını sağlar. En iyi doğal depresyon giderici maddelerden biri olan kurkumin beyindeki kan akışını yükseltir ve beynin yapısal işlevlerinin daha iyi çalışmasına katkıda bulunur.
7. Meyveler
Yaban mersini, çilek ve ahududu gibi meyveler beyin sağlığı için oldukça önemlidir. Bu meyveler, serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan koruyan antioksidanlar bakımından oldukça zengindir. Ayrıca, antioksidanların hafızayı ve bilişsel işlevleri iyileştirdiği ve yaşa bağlı düşüşü yavaşlattığı gösterilmiştir.
8. Pancar
Her mevsim yetişebilen pancar yağ oranı düşük, protein oranı yüksek bir besindir. Yaprakları ve köküyle birlikte tüketilebilmektedir. Pancara kırmızı rengini veren betalain kronik hastalıklara ve kansere karşı koruyucudur. İçerdiği mineraller sayesinde kan akışını düzenler ve zihinsel fonksiyonları iyileştirir. Aynı zamanda kalp sağlığını destekler ve strese karşı yatıştırıcıdır.
9. Kabak Çekirdeği
İçerdiği çinko, magnezyum, bakır ve demir ile beyin sağlığı için önemli olan besin öğelerinin en önemli kaynaklarından biridir. Öğrenme, hafıza ve bozulmuş beyin fonksiyonu gibi beyin sağlığı için önemli etkileri olan kabak çekirdeğini tansiyon sorunu olsun olmasın mutlaka tuzsuz tüketmek gerekir.