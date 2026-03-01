Hayatın rengi 35 yıldır SHOW TV!

Canlı
        Hayat, her gün yeniden yazılan sonsuz bir hikâye... Biz ise 35 yıldır bu hikâyenin en güzel sahnelerini birlikte izliyor, bitmeyen bir heyecanı ve kocaman bir coşkuyu sizlerle paylaşıyoruz

        Giriş: 01.03.2026 - 13:48
        SHOW TV 35 yaşında!

        Türkiye'nin ilk özel televizyon kanallarından SHOW TV, 35. yaşını gururla kutluyor. 1 Mart 1991'den bu yana fenomen dizileri, gündem yaratan programları ve güvenilir ana haber bülteniyle hayatın tüm renklerini izleyiciyle buluşturan kanal, yeni yaşını yayınladığı özel tanıtımlarla taçlandırdı.

        Yıllardır kahkahayı, gözyaşını, mutluluğu ve neşeyi; kısacası hayatın içindeki her duyguyu ekranlara taşıyan SHOW TV, her eve konuk olmayı başardı. İzleyicileri tarafından "en sevilen ve en güvenilen televizyon kanallarından biri" olarak gösterilen ve sayısız ödüle layık görülen kanal, yeni yaşında da iddialı, yenilikçi ve renkli yapımlarıyla ekran yolculuğunu aynı heyecanla sürdürecek.

