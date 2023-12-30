Haberler Yaşam Hayatın son yolculuğu: Ötenazi treni

Hayatın son yolculuğu: Ötenazi treni Bazı özel durumlarda insanlar ötenaziye ihtiyaç duyabilir. Peki kişinin kendi isteğiyle onu öldürecek bir trene binmesi gerçekleşebilir mi? İşte, sizin için ötenazi treni ve gerçekliğine dair detaylar... Habertürk Giriş: 30.12.2023 - 10:33 Güncelleme: 30.12.2023 - 10:33 facebook

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2011 yılında Dublin'deki bir bilim galerisi, meşhur fütüristik bilim gösterilerinden birine ev sahipliği yaptı. Urbonas, 1:500 ölçekli modelini bu galeride sundu ve "Bu, insanca coşku ve zevkle bir insanı öldürmek için tasarlanmış, hız treni biçiminde bir ötenazi makinesi" dedi. İşte, ötenazi trenine dair bazı bilgiler...

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YARATICISI KİMDİR? Ötenazi treninin yaratıcısı Julijonas Urbonas, Litvanya'daki Vilnius Sanat Akademisi'nde sanatçı bir doçenttir. Ayrıca, Litvanya'nın bir liman şehrindeki eğlence parkının eski müdürüdür. Urbonas, beyninizi oksijenden mahrum bırakan bir hız treninde insanları "zarafet ve coşkuyla" öldürmenin bir yolunu icat ettiğini söylüyor.