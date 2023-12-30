Hayatın son yolculuğu: Ötenazi treni
Bazı özel durumlarda insanlar ötenaziye ihtiyaç duyabilir. Peki kişinin kendi isteğiyle onu öldürecek bir trene binmesi gerçekleşebilir mi? İşte, sizin için ötenazi treni ve gerçekliğine dair detaylar...
2011 yılında Dublin'deki bir bilim galerisi, meşhur fütüristik bilim gösterilerinden birine ev sahipliği yaptı. Urbonas, 1:500 ölçekli modelini bu galeride sundu ve "Bu, insanca coşku ve zevkle bir insanı öldürmek için tasarlanmış, hız treni biçiminde bir ötenazi makinesi" dedi. İşte, ötenazi trenine dair bazı bilgiler...
YARATICISI KİMDİR?
Ötenazi treninin yaratıcısı Julijonas Urbonas, Litvanya'daki Vilnius Sanat Akademisi'nde sanatçı bir doçenttir. Ayrıca, Litvanya'nın bir liman şehrindeki eğlence parkının eski müdürüdür. Urbonas, beyninizi oksijenden mahrum bırakan bir hız treninde insanları "zarafet ve coşkuyla" öldürmenin bir yolunu icat ettiğini söylüyor.
ÖTENAZİ ÇEŞİTLERİ
Ötenazi, -diğer adıyla yardımlı intihar- bir canlının acısını dindirmek amacıyla yaşamına kasıtlı olarak son verilmesi eylemidir. Gönüllü ve gönülsüz olmak üzere iki şekli vardır. Gönüllü olanda birey kendi isteğiyle yaşamına son verdirmek isterken gönülsüz olanda birey, kendi iradesi dışında örneğin bitkisel hayattaysa ailesinin onayı ile öldürülebilir.
Ötenazi treni, gönüllü ötenazi kapsamına girer ve gerçek olsaydı biletinizi almak için bir doktorun onayı gerekirdi. Annals of Palyative Medicine'da yayınlanan bir incelemeye göre, 2020 itibariyle ötenazi 18 bölgede yasaldır; bu da yaklaşık 200 milyon kişinin ötenaziye erişebileceği anlamına gelir.
TRENİN ÇALIŞMA ŞEKLİ
Trenin, insan vücudunun tolere edebileceğinden daha uzun süre yüksek yerçekimi kuvvetlerine maruz bırakan 7 tane Euler adlı spirali vardır. Gittikçe küçülen bu spirallerle ile 7 tur atılıyor ve insanlar, trenin aşağı iniz hızının 360 kilometre olmasından dolayı bilinçlerini kaybediyorlar, ayrıca beyinlerine giden oksijen eksikliği sebebiyle ölüyorlar.
YOLCULAR VAZGEÇEBİLİR Mİ?
24 yolcuya kadar taşıma kapasitesine sahip tren, zirveye çıktığında herkese durup güvenli bir şekilde aşağıya inme şansı veriliyor. Yani sürüşe devam edebilmek için manuel düğmeye basmaları gerekiyor.
ACI VEREN BİR ÖLÜM DEĞİL
Beyin hipoksisi (beyne oksijen gitmemesi) nedeniyle ölümle karşılaşacak olan insanlar için bu ölüm şekli acı verici gibi görünse de tam tersidir. Urbonas, "Beyniniz boğulmaya başladığında, insanlar genellikle coşkuya kapılırlar çünkü beyin hayati faaliyetlere yoğunlaşır." diyerek acıya yoğunlaşılmadığını belirtti.
HAYATTA KALMAK MÜMKÜN MÜ?
Urbonas bir röportajında, hayatta kalmanın mümkün olabileceğini söyledi. Bu konuda bir mühendisle görüştükten sonra mühendisin aktardıklarına göre, pilotların bayılmasını engelleyen g-kuvveti karşıtı(yer çekimi önleyici) kıyafetleri giyerlerse insanlar hayatta kalabilirler.
Ayrıca, trenin aerodinamik açısından bazı küçük hatalara sahip olmasından dolayı vücudun alt kısmına daha az kan birikmesine sebep olacağını açıkladı. Yani ampute kişiler veya felçli insanların hayatta kalabileceğini söyledi.
PROJE NEDEN GERÇEKLEŞTİRİLMEDİ?
Snopes'e göre, yolculuğun ölçekli bir modeli inşa edilmiş olsa da Urbonas'ın amacı gerçek hayatta hız trenini inşa etmek değil; bunun yerine tasarımın amacı "halkı bunun inşa edilebileceğine ikna etmek."
Kaynak: The Manual, Snopes, Popular Mechanics, Penn Live, Interesting Engineering.