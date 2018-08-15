Batman'da Sason Çayı'na giren iki çocuğun boğulmak üzere olduğunu gören 62 yaşındaki Naif Doğan, aracını durdurup hemen suya atladı, çocukları boğulmaktan kurtardı

ÇOCUĞUNU HASTANEYE GÖTÜRÜYORDU

Bulut Kutlu'nun haberine göre olay Sason ilçe girişindeki Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Hasta olan çocuğunu Sason Devlet Hastanesi'ne götürmek isteyen Naif Doğan (62), 13 yaşındaki Habip Çelik ile 14 yaşındaki Arafat Haykır'ın suda boğulmak üzere olduğunu fark etti. Hemen aracını durduran Doğan çocukların yardımına koştu. Suya atlayan Doğan iki çocuğu da çaydan çıkarmayı başardı.



BİRİNİN DURUMU AĞIR

Boğulma tehlikesi geçiren çocukları kendi aracıyla Sason Devlet Hastanesi'ne götüren Naif Doğan, ilçede kahraman ilan edildi. Sason Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne sevk edilen iki çocuktan Habip Çelik'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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