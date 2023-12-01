Hayatının ilerleyen yıllarında kendileriyle yeniden tanışan insanların inanılmaz değişimleri
İnsan, doğası gereği her zaman değişir. Ancak bazı değişimler o kadar radikal ve o kadar iyi olabilir ki kişi kendisini yeniden yaratır.
“14-24, ergenlik üzerinize tren gibi çarptığında.”
"Bir kez emo olan her zaman bir emodur."
"17 ve 21 yaşındayım."
“15'ten 21'e, yeniden özgüven kazanmaya başlıyorum.”
"Şu anki görünümüm ile 2020'nin başındaki, bazı ciddi zihinsel sağlık sorunlarıyla uğraşan eski benimle küçük bir karşılaştırması."
"10 yılı aşkın süredir kendimden ve görünüşümden nefret ettikten sonra, dönüştüğüm kişiden hoşlanmaya başlıyor olabileceğimi düşünüyorum."
"İnsanlar spor salonunun yüzünüz için yapabileceklerini gerçekten hafife alıyorlar."
"Geç çiçek açmak dünyadaki en kötü şey değil."
"16-24 yaş arası, okulda geçirdiğim zamanın travmasını hâlâ yaşıyorum, büyümenin büyük kısmı içseldi."