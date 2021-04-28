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Hayatınızın aşkını bulmanın yolu buradan geçiyor

Bir arkadaşlık uygulaması kullanıcılarının iklim değişikliği konusundaki yaklaşımını mercek altına aldı ve 7.5 milyonu aşkın yanıtı inceledi. Verilere göre yeni nesil dünyanın geleceğinden endişe duyuyor ve daha sorumlu davranıyor. Peki Türkiye’de durum nasıl? İşte detaylar…

Hayatınızın aşkını bulmanın yolu buradan geçiyor

Kullanıcılarına ilgi alanları, önemsedikleri konular ve tercihleri gibi gerçek hayatta önemsedikleri konular hakkında sorduğu detaylı sorular ile uygun eşleşmeyi sağlayan OkCupid, kullanıcılarının iklim değişikliği ve çevresel tehditlere bakış açısını araştırdı ve 7.5 milyondan fazla yanıtı inceledi. Gençlerin verdiği yanıtlar ise umut verici… Verilere göre son 4 yıl içinde (Ocak 2017-2021) kullanıcıların iklim değişikliği ve çevre üzerine yaptığı sohbetlerde yüzde 456 artış yaşandı. Uygulamayı kullanan her 10 bekardan 9’u ise eşleştiği kişinin gezegenimize karşı duyarlı olmasını istiyor.

YENİ NESİL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNE İNANIYOR

“İklim değişikliğine inanıyor musun?” sorusunu dünya genelinde 1.8 milyon kişi yanıtladı ve neredeyse tamamı (yüzde 97) “evet” yanıtını verdi. Türkiye’de de durum farklı değil. İklim değişikliğinin gerçek olmadığını söyleyenlerin oranı sadece yüzde 2. Diğer yandan uygulama üzerinde iklim değişikliğine inandığını söyleyenler, aksini savunanlara göre yüzde 56 oranında daha fazla beğeni aldı. Geri dönüşüm konusundaki veriler ise umut verdi. Dünya genelindeki kullanıcıların yüzde 63’ü neredeyse her zaman geri dönüştürülen ürünleri kullandığını söylerken, yüzde 30’u bu soruya “bazen” yanıtını vermiş. Geri dönüşümü kısmen ya da hiç desteklemediğini söyleyenlerin oranı ise sadece yüzde 7. Türk kullanıcılarda bu durum benzer. Yüzde 34 “neredeyse her zaman” geri dönüştürülen ürünler kullandığını söylerken, aynı soruya “bazen” yanıtını verenler yüzde 58. Geri dönüşümü desteklemediğini söyleyen Türklerin oranı ise yüzde 8.

KULLANICILARIN YÜZDE 80’İ İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNDEN ENDİŞE DUYUYOR

Verilere göre uygulamayı kullanan gençler, iklim değişikliğine inanmanın yanı sıra bu duruma karşı kayıtsız değil. “İklim değişikliği konusunda endişeli misin?” sorusuna verilen 3 milyonu aşkın yanıta göre, her 10 kullanıcıdan 8’i (% 83) bu konuda endişe duyuyor. Türkiye’deki kullanıcılar arasında durum çok farklı olmasa da (%81),kadınlar mevcut durumdan erkeklere göre daha fazla endişeli (kadınlar %85- erkekler %79). Gençler yaşadıkları bu endişeyi gidermek için harekete geçmeye de hazır. Dünya genelinde her dört bekardan biri çevre konusunda gönüllü hizmetten keyif aldığını söylüyor.

TÜRK KULLANICILARIN YARISI KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAYA ÇALIŞIYOR

İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçülmesinde kullanılan ve birim karbondioksit üzerinden ölçülen karbon ayak izi; enerji sarfiyatı, ulaşım, tüketim gibi birçok etken yüzünden artıyor. Dünya genelinde bekarların yüzde 63’ü “Bilinçli olarak karbon ayak izini azaltacak çaba gösteriyor musun?” sorusuna “evet” cevabını verdi. Türkiye’deki kullanıcılar da bu konuyu dünyanın pek çok ülkesine göre daha fazla önemsiyor ve bu soruya en çok “evet cevabı veren ülkeler; Birleşik Krallık (%72),Amerika Birleşik Devletleri (%65) ve Hindistan’ın (%53) ardından yüzde 48 ile 4. sırada yer alıyor.

YÜKSELEN DENİZ SEVİYESİNİ VE DOĞAL KAYNAK KULLANIMINI ÖNEMSİYORUZ

Yükselen deniz seviyesi de dünya genelindeki kullanıcılar arasında endişe konusu (%75). Kadın erkek kırılımına baktığımızda ise kadınlar (%80) erkeklere göre (%72) bu konuyu daha fazla önemsiyor. Türk kullanıcıların verileri de global kullanıcılar ile paralel. Neredeyse her 4 kişiden biri denizlerin yükselmesinden kaygı duyuyor. Doğal kaynak kullanımı da kullanıcıların çevresel tehditler arasında dikkate aldığı bir konu. “Günlük yaşamında su, enerji veya diğer kaynakları korumaya çalışıyor musun?” sorusuna dünya genelindeki kullanıcıların yüzde 90’u evet cevabını verirken Türkiye’deki kullanıcıların ise tamamı (%96) bu konuyu önemsiyor.

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