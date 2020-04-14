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Haydar Baş kimdir? BTP lideri Haydar Baş nereli, kaç yaşında?

Haydar Baş, koronavirüsten hayatını kaybetmesi ile birlikte gündeme geldi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin Kurucusu ve Genel Başkanı olan Haydar Baş, ayrıca ilahiyatçı kimliğiyle de tanınıyor. İşte Haydar Baş'ın hayatından detaylar

Haydar Baş

Haydar Baş kimdir? Haydar Baş kaç yaşında? soruları siyasi ismin koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ile birlikte gündeme geldi. Bağımsız Türkiye Partisi'nin (BTP) Kurucusu ve Genel Başkanı olan Haydar Baş'ın hayatından detaylar haberimizde.

HAYDAR BAŞ KİMDİR?

Haydar Baş 28 Ocak 1947'de Trabzon'da dünyaya geldi. Siyasetin yanı sıra, iş adamı, ilahiyatçı, yazar, eğitimci kimliğiyle de tanınıyor. Bağımsız Türkiye Partisi'nin kurucularından ve mevcut genel başkanıdır. 2011 Genel seçimlerinde Demokrat Parti'den milletvekili adayı olmuştur. Ayrıca Av TV, İcmal dergisi, Kadırga TV, Köy TV, Meltem TV, Mesaj TV, Sıhhat TV, Yeni Mesaj gazetesi gibi medya kuruluşlarının da sahibidir.

İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon'da tamamladı. 1970 senesinde Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü'nü bitirdi. Daha sonra lisansüstü eğitimini, doktorasını ve "profesör" unvanını Bakü Devlet Üniversitesi'nden almıştır.

 

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