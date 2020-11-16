Haydari Tarifi, Nasıl Yapılır?

Güzel bir meze çeşidi olan haydarinin yapılışı oldukça pratiktir. Biz tarifimizde peynirimiz tuzlu olduğu için tuz kullanmadık ama siz tercihe göre ekleyebilirsiniz. Haydari tarifi, birçok tarifin yanında özellikle etli, kıymalı tariflerin, kebapların yanına yakışan bir mezedir. Sizde hazırladığınız güzel menülerinize haydari mezesini dahil edebilirsiniz.

Haydari Malzemeler

1 su bardağı dolusu süzme yoğurt

1 kibrit kutusu kadar beyaz peynir

1 küçük tutam kadar dereotu

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kadar kuru nane

1 yemek kaşığı kadar zeytinyağı

Haydari Yapılışı

• Haydarimizi hazırlamak için ilk olarak dereotumuzu ince ince kıyıyoruz.

• Ardından peynirimiz ve sarımsaklarımız ile birlikte blendere alıp, 3-4 kere çekiyoruz.

• Son olarak malzemelerimizin üzerine süzme yoğurdumuzu, nanemizi ve zeytinyağımızı ekleyip, güzelce karıştırıyoruz.

• Meze tarifimiz artık servis için hazırdır.

• Buzdolabında soğuttuktan sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.