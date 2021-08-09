Yapımcılığını Juli Sanat’ın, yönetmenliğini Hasan Doğan'ın üstlendiği, senaryosunu Cüneyt İnay’ın kaleme aldığı, müziklerini Barış Aryay’ın bestelediği film bu akşam FOX TV ekranlarında yayınlanacak. İşte Hayır Oluversin Gari filmi hakkında...

HAYIR OLUVERSİN GARİ FİLMİ KONUSU

Derya, avukattan aldığı dilekçe ile Güney’e gelir ve dilekçeyi Güney’e uzatır, Güney’in de imzalamasını ister. Güney imzalamak istemez. O sırada Aliş onları dinlemektedir. Boşanacaklarını öğrenir. Güney, babasının Derya için bıraktığı mektup ve çanta dolusu parayı verir. Derya daha da sinir olup çantayı da mektubu da almadan evden çıkar. Sadri, arazisinin sit alanı olmadığını duyunca baya sevinir ve kendi otelini kendi yapacağını söyler. Bunun için para arayışına düşer ve tesadüfen Derya’dan çanta para olayını duyar, parayı alır. Aliş boşanma haberini davul, zurna ile köy meydanında duyurur. Kutlamayı yanlış anlayan Sadri de ona katılır. Aliş bu fırsatı değerlendirmek için Derya’yı boşanır boşanmaz istemeye gideceğini planlar. Sadri ile yanlış anlaşılan diyaloglar sayesinde iyice gaza gelir ve Derya’yı istemek için kendisine dünürcü arar. Kimse kabul etmeyince mecburen Şişman onun dünürcüsü olacaktır. Parayı aldıktan sonra Sadri otelin projesini çizdirmeye karar verir ve asker arkadaşını arar, asker arkadaşı ona şirketin başarılı mimarı Burak’ı önerir. O taraflarda tatilde olan Burak, tarihi alanları duyunca hemen atlar ve köye gelir. Güney hem otel olayına hem de Burak ile ilgili sebeplerden Derya’yı kıskanmış ve yanlış anlamaya başlamıştır. Seda, Burak ile plan yapıp Derya ile konuşurken samimi fotolarını çekip, Güney’e gösterir. Derya o arada ayrılma işinden pişman olmuştur. Aliş ve Sişman, Derya’yı isteme provası yapacakken Şişman zorla Ayşe ile Aliş’i sözlendirir. Derya tam Güney’e gidip pişman olacağını söyleyecekken Güney boşanma dilekçesini imzalayıp Derya’ya uzatır…

HAYIR OLUVERSİN GARİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Muğla’nın Milas ilçesinde çekilen film, Aşk Oluversin Gari, Sağlık Oluversin Gari, Artık Oluversin Gari, İki Gönül Bir Oluversin Gari, Olmaz Oluversin Gari ve Hayır Oluversin Gari, şeklinde seri olarak çekildi.

HAYIR OLUVERSİN GARİ FİLMİNİN OYUNCULARI

Aslıhan Malbora

Birand Tunca

Halil İbrahim Kurum

Tuba Melis Türk

Kıvanç Baran Arslan

Ali Rıza Tanyeli

Tuğçe Karabayır

Selehattin Taşdöğen

Suat Sungur

Hilmi Erdem

Nilgün Karababa

Orçun Kaplan