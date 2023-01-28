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Haberler Magazin Hayko Cepkin: Bir veliahtım olacaksa çocuğum olsun isterim - Magazin haberleri
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Hayko Cepkin: Bir veliahtım olacaksa çocuğum olsun isterim

Rock müziğin sevilen isimlerinden Hayko Cepkin, önceki akş meslektaşı Demir Demirkan ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. Cepkin, "Neden sizin tarzınızda yeni bir sanatçı yetişmiyor?" sorusuna esprili bir cevap verdi

Hayko Cepkin: Bir veliahtım olacaksa çocuğum olsun isterim - Magazin haberleri
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Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Hayko Cepkin, Cihangir'deki bir mekanda Demir Demirkan ile akşam yemeği yedi. Mekan çıkışı görüntülenen Cepkin, "Bugün bir araya gelip sohbet etmek istedik. Her şey yolunda, konserlerimiz güzel ilerliyor" dedi.

'Jekyll & Hyde' adlı müzikalde rol alan Cepkin, "Dün Ali Sunal geldi izlemeye çok güzel övgüler verdi. Tiyatro hayalim vardı, 'keşke yapma imkanım olsaydı' dedim ve uzun zaman sonra elde ettim. Bunun gururunu yaşıyorum. Başarıyla sahnelediğimiz için mutluyum" diye konuştu.

Muhabirlerin, "Müziğin her alanında yeni nesil sanatçılar yetişiyor ama sizin tarzınızda bir sanatçı yetişmiyor. Sizce neden?" sorusuna Cepkin, "O bir kişiye kısmet olur hayatta. Baktığınız zaman Zeki Müren de tek, Bülent Ersoy da tek. Benim gibi bir tip de Türkiye'de bir şekilde çıktı. Sevilmesi zor bir iştir bizim yaptığımız iş ama sevildiğin zamanda tek kalırsın. Bir veliahtım olacaksa çocuğum olsun isterim" diyerek espri de yaptı.

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