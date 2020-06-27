Hayko Cepkin'den 'Karantina Günlüğü'

DHA

Hayko Cepkin'in 2005 yılından bu yana yayınladığı bestelerinden 22 eseri, neyzen Burak Malçok'un katkılarıyla yeniden düzenlendi. Koronavirüs yasaklarının yoğun uygulandığı dönemde kaydedilen çalışmaya, 'Karantina Günlüğü' adı verildi.

Cepkin'in YouTube kanalında da yayınladığı eserler, yoğun istek üzerine dijital platformlardan da hayranlarına sunuldu. Albümün, pandemi sürecini arşiv niteliğinde hafızalarda tutacak bir başucu albümü olduğu vurgulandı.

Sahne şovlarıyla dikkat çeken Hayko Cepkin, sesini adeta bir enstrüman gibi kullandığı vokal tekniği ile hayranlık uyandırdı.