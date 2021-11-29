Hayko Cepkin'in fırtına ile imtihanı 0:00 / 0:00

İHA

Başta İstanbul olmak üzere İzmir, Balıkesir, Bursa ve Tekirdağ'da etkili olan fırtına bugün etkisini iyice artırdı. İstanbul'da araçların üzerine çatılar uçtu, İzmir'de deniz taştı, Bursa'da ise binlerce ağaç devrildi. Kuşadası'nda yaşayan şarkıcı Hayko Cepkin de gece zor anlar yaşadı.

Sabaha karşı 4 gibi etkili olan rüzgardan dolayı bahçe mobilyaları devrilen Cepkin, eşyaları tek tek eve taşıdı. Ayrıca rüzgardan dolayı bahçesine gelen serçeye yardım etmeye çalışan 43 yaşındaki şarkıcı, o anların güvenlik kamera görüntülerini de sosyal medya hesabından paylaştı.

Hayko Cepkin, gönderisinde "Ege bölge muhabiriniz Hayko Cepkin fırtınayı bildiriyor." ifadelerini kullandı.